Archivo - El nuevo proyecto producido por Inefable Productions cuenta con un presupuesto de más de 14 millones de euros y está escrito y dirigido por Laura Alvea y José Ortuño. - ISII GROUP - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Karla Sofía Gascón regresa a la gran pantalla tras el éxito -y polémica- de 'Emilia Pérez' con 'Trinidad', un western dirigido por José Ortuño y Laura Alvea en el que interpreta a una villana que gobierna a su familia desde una silla de ruedas y que considera una mujer "retrógrada, tradicionalista y macabra" que está muy alejada de su persona.

"Lo que más me llamó la atención es el personaje, que es una tipa tan retrógrada, tan tradicionalista y tan macabra en el oeste, en un poblado con pocos personas, con pocos recursos y en una silla de ruedas. Es un bombón de personaje. Son de esos personajes que cualquier actriz diría, 'Chapó, qué alegría que me hayáis propuesto esto en este momento'", ha afirmado la actriz en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno el 4 de diciembre en cines de 'Trinidad'.

Gascón, que durante la entrevista lleva unos pendientes de unas pistolas, ha confesado que disfruta especialmente al dar vida a figuras alejadas de su personalidad. "Para mí es todo un reto siempre hacer personajes que están lo más alejados de mi persona. Afrontarlos es un juego total", ha asegurado la intérprete, que ha ha explicado que 'Trinidad' ha sido la primera película que ha rodado después de 'Emilia Pérez', aunque no la primera en estrenarse, y que buscaba un personaje tan interesante como el de la cinta de Jacques Audiard, pero en un universo completamente diferente.

"Este personaje no tiene nada que ver conmigo, pero lo reúne todo. Es una señora con seis hijos, en una silla de ruedas y totalmente desfasada con ideas extremistas en esa época. Me parece increíble haber tenido la oportunidad de haberlo representado", ha insistido.

Karla Sofía Gascón admite que le "encanta" el western y ha recordado que durante su infancia veía películas de John Wayne, Errol Flynn o Clint Eastwood. "Viví el western y lo sufrí porque en mi época había muy pocos canales de televisión y en uno de ellos se ponían este tipo de películas. Y recuerdo estar en las sobremesas y verlas, aunque también sufrirlas porque me las repetían en casa de mi tío cuando llegábamos a los primos y nos teníamos que sentar y otra vez la misma", ha relatado.

Sin embargo, agrega que es uno de sus géneros favoritas y admite que se había visualizado "muchas veces" haciendo un western. "Ojalá haberlo hecho como yo quería que era montando a caballo y pegando tiros", ha bromeado. También ha reflexionado sobre la representación de los pueblos indígenas en este género. "Lo que yo nunca he entendido o entendí tarde de los western es por qué nos vendía la moto de que los indios eran los malos cuando al final eran los buenos", ha comentado.

UN WESTERN "FEMINISTA" CON PAZ VEGA O MILENA SMIT

'Trinidad' presenta a un grupo de mujeres que se abre camino en el Oeste a través de robos y aventuras. Gabriela Andrada, que da vida a la protagonista, ha destacado que la película le atrajo por tratarse de una propuesta poco habitual en el panorama comercial, con "cowboys, desierto, comedia y acción". "Participar en esto es un lujo", ha afirmado, antes de subrayar también su dimensión reivindicativa.

Su personaje, ha explicado, busca encontrar un lugar que le permita liberarse de "pertenecer a nada". En su relación con otras mujeres encuentra a personas que no le dicen qué tiene que hacer y que comparten su "ansia de vida". "Tomar sus propias decisiones era muy difícil entonces y para muchas mujeres es muy difícil hoy en día", ha señalado.

Por su parte, Milena Smit ha definido la película como un "western feminista" y ha celebrado la oportunidad de salir de su zona de confort con un proyecto que combina géneros y se aleja del drama y el thriller en los que ha trabajado habitualmente. La actriz ha destacado que es su primera incursión en la comedia y en el western.

La película también supone una oportunidad para Guillermo Bedward de encarnar a un villano. Su personaje, el menor de una familia implicada en actividades criminales, comienza siendo un "pringado" y acaba convirtiéndose en el "soldado" de su madre (Karla Sofía Gascón). El actor ha destacado la facilidad de trabajar con Gascón, cuya interpretación llegó a intimidarle durante el rodaje.

UN PRESUPUESTO DE MÁS DE 14 MILLONES DE EUROS

Con un presupuesto de 14 millones de euros, 'Trinidad', dirigida por José Ortuño y Laura Alvea, reunió a alrededor de 600 profesionales y requirió la coordinación de numerosos equipos, localizaciones, decorados, animales y secuencias de acción. La película se rodó íntegramente en Canarias, con escenarios repartidos entre Gran Canaria y Tenerife.

El cineasta ha explicado que Alvea y él quisieron escribir una historia que les apeteciera ver como espectadores, sin "ningún tipo de censura, ni de complejo, ni de límite". La película sigue a unas mujeres españolas que emigran a Estados Unidos en 1870 en busca de fortuna y supervivencia, una premisa que les condujo al western, aunque con elementos de comedia y aventuras.

"La película trata de unas mujeres que buscan el sueño americano y se acaban encontrando una pesadilla", ha resumido el cineasta.

Por su parte, la productora Silvia Carvalho ha recordado que, tras leer el guion, llamó inmediatamente a la productora ejecutiva para decirle: "Vamos con el proyecto". Carvalho ha defendido la apuesta por una historia protagonizada por mujeres que no se limita a mostrar su lucha contra las dificultades, sino que también les permite vivir una aventura con humor y espíritu lúdico.