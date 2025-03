Karla Sofía Gascón triunfa en los Premios de la Unión de Actores y lamenta su "inquisición": "Más amor y menos odio"

La actriz ha sido galardonada en una gala que ha reconocido también a Carolina Yuste, Eduard Fernández, Clara Segura o Pedro Casablanc, entre otros

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Karla Sofía Gascón ha recibido este lunes el Premio a Mejor Actriz en Producción Internacional por 'Emilia Pérez' en los galardones que ha entregado la Unión de Actores y Actrices en el Teatro Circo Price de Madrid, y ha pedido "más amor y menos odio" y ha lamentado que a "algunas personas" les hubiera gustado verla en los Oscar quemándose en un árbol "como en la Inquisición".

"Hace cinco años hacía funciones en México donde solo acudía una persona, y ya entonces en las redes sociales me insultaban. Hace una semana estaba en los Oscar y a algunos les hubiera gustado verme en un árbol quemándome como en la Inquisición. Nada ha cambiado, igual que no ha cambiado mi ilusión. No soy un robot, soy una mujer como las demás, con mis virtudes y con mis defectos, a veces un poco imbécil, con una hija a la que quiero dejar un mundo mejor. Mi saga favorita es 'La Guerra de las Galaxias', siempre he luchado contra el lado oscuro. También contra el lado oscuro de mi misma que he logrado vencer", ha afirmado al recoger el galardón. Un discurso que ha concluido pidiendo acabar con el "lado oscuro" de cada uno para que haya "más amor y menos odio".

Al inicio de sus palabras, la actriz, visiblemente emocionada, ha reconocido que quería ser un ejemplo de superación, pero ha pedido disculpas por "no haberlo podido ser" de la manera que le habría gustado. "Os juro que voy a seguir luchando por ello. Voy a seguir dando lo mejor de mí. Para despedirme, deciros que la fuerza nos acompaña en todos estos momentos tan oscuros que nos quedan por vivir. Y que empecemos por nosotros mismos, acabando con ese lado oscuro que tenemos dentro", ha asegurado.

En la categoría de Karla Sofía Gascón, en sección masculina, Javier Bardem se ha llevado el reconocimiento a Mejor Actor por 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story'.

'EL 47', 'LA INFILTRADA' Y 'QUERER' TAMBIÉN TRIUNFAN

Los 2.600 afiliados al sindicatos han sido los que han decidido los galardonados de la noche. Entre los títulos más premiados se encuentran 'El 47', de Marcel Barrena, 'La infiltrada', de Arantxa Echevarría, y la serie 'Querer', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa.

En la gran pantalla, Carolina Yuste ha ganado el Premio a Mejor Actriz por 'La infiltrada', un papel que también le valió el Goya a Mejor Actriz, mientras que Eduard Fernández ha obtenido el Premio a Mejor Actor por 'Marco'. En su caso, también en los Goya recibió el mismo galardón.

Yuste, al recoger el premio, ha asegurado que lleva unos días "muy enfadada y triste" porque España esté aumentando el presupuesto militar en "miles y miles de millones". "Es una puta barbaridad. Nada en el mundo justifica que tú cojas un arma y mates a otra persona. Deberíamos decir que no", ha indicado.

Pepe Lorente ha obtenido el Premio a Mejor Actor Revelación por su papel en 'La estrella azul' y Zoe Bonafonte ha conseguido el Premio a Mejor Actriz Revelación por 'El 47'. Además, Esther Isla se ha llevado el galardón a Mejor Actriz de Reparto por 'Soy Nevenka', mientras que Carlos Cuevas lo ha hecho en la categoría masculina por 'El 47'.

También han sido reconocidos Patrick Criado y Clara Segura como Mejor Actor Secundario y Mejor Actriz Secundaria por 'La virgen roja' y 'El 47'.

En televisión, Candela Peña y Oriol Plá han sido reconocidos como la Mejor Actriz Protagonista y Mejor Actor Protagonista por 'El Caso Asunta' y 'Yo, Adicto', respectivamente. También se ha reconocido en esta categoría a Pedro Casablanc, que ganado el premio a Mejor Actor Secundario por 'Querer' y Marina Salas el de Mejor Actriz Secundaria por 'Yo, adicto'. A su vez, Jorge Usón ha recibido el Mejor Actor de Reparto por la serie 'Las abogadas' y Elisabet Gelabert ha logrado el galardón a Mejor Actriz de Reparto por la serie 'Querer'.

En su discurso, Gelabert ha recordado que hace 16 meses comenzó un "genocidio espantoso", en alusión al conflicto entre Hamás e Israel, y ha calificado el alto al fuego de "miserable", al mismo tiempo que ha pedido que se siga hablando de Gaza y ha invitado al boicot.

"Lo único que ha conseguido es que se traslade a Cisjordania todo este horror. Lo vemos en nuestras pantallas, no ocurre nada. Estados Unidos y Europa son cómplices. Me gustaría exigir a los que pueden hacerlo que por fin se imponga un embargo de arma real a Israel desde aquí y que se le saque de la cultura y del deporte. Hemos visto todo este horror con impotencia, con tristeza y con dolor, pero creo que tenemos algunas herramientas. El boicot es una de ellas, alzar la voz es otra, movilizarnos y protestar. Sigamos haciéndolo, sigamos hablando de Gaza", ha apostillado.

En teatro, Jan Buxaderas ha recibido el Premios a Mejor Actor Protagonista por su actuación en 'The book of Mormon', mientras que a Mejor Actriz Protagonista ha recaído en Aitana Sánchez-Gijón por 'La madre'. La intérprete recibió en la última edición de los Goya el Premio de Honor.

El premio a Mejor Actor de Reparto ha sido para Fran Cantos por 'El alcalde de Zalamea' y Julia Roch, Mejor Actriz de Reparto, por 'La madre'; Eva Isanta ha recibido el galardón a Mejor Actriz Secundaria por 'Las que gritan'; Alberto Amarilla, Mejor Actor Secundario, por 'Lorca por Saura'.

Asimismo, el Premio Especial de la Unión ha recaído en Gloria de la Fuente, que ha estado más de 35 años en el equipo técnico de la Unión. Además, Ana Belén ha sido reconocido con el premio A toda una vida por su trayectoria. "Me hace muchísima ilusión este premio", ha indicado.

PREMIO PILAR BARDEM PARA EL TELÉFONO 016

El Premio Mujeres en Unión Pilar Bardem ha sido para el equipo de profesionales que forman el 016 (Servicio de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres). El galardón lo ha recogido su directora Adriana Acevedo, que ha agradecido el reconocimiento porque sirve para "impulsar" el teléfono 016, así como demostrar "un acto de unión" en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Acevedo ha señalado que desde el año 2024 , el 016 ha realizado más de 106.000 consultas y en 2025 de año llevan más de 15.000 situaciones.

"Todas ellas sobre casos concretos de violencia de género, violencia sexual, violencia doméstica, acoso. Violencias que se producen diariamente en nuestro entorno y que necesitan que les demos respuesta. Necesitan encontrar una salida, encontrar una opción, saber que hay algo a lo que aferrarse al otro lado de esa violencia", ha afirmado.

Al finalizar su intervención, Acevedo ha asegurado que el galardón es "para todas y cada una de las mujeres que han contactado con el 016 y para todas las que lo harán". Anterior a la entrega del premio, los presentadores de la gala --Eduardo Tovar y Silvana Navas-- han realizado un alegato en favor de denunciar los casos de abusos sexuales en la industria.

"Te dije que ni en la escuela de teatro, ni en el escenario, ni en tu compañía, ni en el set de rodaje ni en el plató. No tienes por qué aguantarlo. Denuncia, no te calles, no estás sola. Ella sí te cree, está contigo", han pronunciado.

URTASUN, PRESENTE EN LA GALA

El último en pasar por la alfombra roja ha sido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha destacado el buen año del cine español y ha señalado que la cultura no sería nada "sin el buen trabajo de los actores y actrices", al mismo tiempo que ha reiterado el compromiso del departamento para mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

"Una de las cosas que nos preocupa más es mejorar sus condiciones de trabajo y en eso estamos implicados a través del Estatuto del Artista, que es una de las cosas a las que estamos volcados. Asi que mando todo mi estima y apoyo para los actores y actrices y para el sector cultural del cine de nuestro país", ha afirmado.