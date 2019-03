Kevin Costner tumba el mito de Bonnie y Clyde en Emboscada final: "La verdad puede ser tan atractiva como la mentira"

Actualizado 25/03/2019 18:53:51 CET

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Kevin Costner da vida a Frank Hamer, el agente que dirigió la captura de Clyde Barrow y Bonnie Parker, en 'Emboscada final', un filme que llega a Netflix este viernes 29 de marzo. La película aborda el fin de los míticos criminales desde la perspectiva de los agentes que les dieron caza desmontando así el mito romántico que convirtió en leyenda a la pareja de forajidos para demostrar, tal y como señala el propio Costner, que "la verdad puede ser tan entretenida y actractiva como la mentira".

"Es algo muy habitual que no miremos más allá, que no nos interesemos en conocer la otra mitad de la historia, y los que entonces copaban los titulares eran Bonnie y Clyde", afirma Costner en una entrevista concedida a Europa Press durante su visita a Madrid para promocionar el estreno de una cinta que se ocupa, "de una forma muy eficiente", según actor, de hacer justicia con los policías que persiguieron a la pareja de ladrones y asesinos y que para el gran público pasaron a la historia prácticamente como los malos de la película.

Dirigida por John Lee Hancock, ('El fundador', 'The Blind Side: Un sueño posible'), 'Emboscada final' sigue los pasos de Frank Hamer y de su compañero, el también veterano Maney Gault a quien da vida Woody Harrelson, dos antiguos rangers de Texas que reciben el encargo de acabar con Clyde Barrow y Bonnie Parker, la mediática pareja de foragidos convertidos en una suerte de 'Robin Hood' modernos idolatrados por el pueblo.

El filme, un proyecto que ha estado en desarrollo muchos años, asociado incluso a otros nombres de primera línea como Paul Newman y Robert Redford, relata la historia de estos dos policías desde que, a regañadientes, aceptan la misión y tras varios años retirados vuelven al servicio activo, hasta que el 23 de mayo de 1934 matan a Bonnie y Clyde acribillando su coche en una carretera secundaria de Bienville Parish (Luisiana).

"Esas personas, quienes les perseguían, también tenían sus vidas y esta película trata sobre su historia", insiste Costner que recibió una carta de la familia de Frank Hamer agradeciéndole que el filme hiciera justicia con la figura de su familiar, a quien consideran un héroe olvidado. "Estaban felices por ver al fin una historia sobre su bisabuelo. Y me dijeron que cuando vieron la película creían estar realmente ante su bisabuelo, lo cual es muy importante", revela Costner que señala "la verdad" que transmite esta historia como el mayor activo del filme.

REGRESO AL LUGAR DE LOS HECHOS

Una película que se rodó en algunas de las localizaciones reales, incluida aquella carretera en la que Hamer y Gault tendieron la emboscada definitiva a Bonnie y Clyde y, junto con otros dos agentes, acabaron a balazos con la vida de los dos criminales más buscados. "A veces es necesario poner las cosas en el lugar en el que sucedieron y recuperar ese lugar exacto despertó en mí muchos sentimientos", afirma Costner que recuerda que, pese a que rodaron la secuencia de la emboscada "unas diez o doce veces", cada vez que veía venir el coche sentía algo "estremecedor".

"En cada una de las tomas me estremecía la idea de que una vez llegaba el coche, ellos iban a ser asesinados tan solo unos 45 segundos después y siempre me preguntaba qué pasaría por sus cabezas en ese momento, de qué estarían hablando", confiesa el actor que a sus 64 años señala que, más allá de la caza de los dos criminales, 'Emboscada final' es una película que también habla del valor de la experiencia, de cómo dos viejos sabuesos, a los que los jóvenes agentes dan por acabados y miran por encima del hombro, son los únicos capaces de terminar con los delincuentes más buscados del país.

Y, subraya, en esta era de la globalización e Internet, en la que todo va a toda prisa, también sería un error pasar por alto la visión de aquellos que más han vivido. "Esos que no valoran lo suficiente la experiencia, que no la respetan, ni entonces ni ahora, se equivocan, y tarde o temprano se darán cuenta", proclama Costner que asume que "todo el mundo tiene derecho a hacer las cosas a su manera", pero que cree que escuchar a quien ha vivido más "muchas veces tampoco es una mala idea".

NETFLIX Y LOS OSCAR

Quizá es precisamente esa misma veteranía que ensalza la que le lleva a no decantarse en la polémica desatada en los últimos meses sobre si películas como esta, estrenadas en Netflix y el resto de plataformas de streaming, deben ser excluidas de los Oscar. "No he pensado mucho sobre el tema. Creo, por ejemplo, que la animación no debería competir contra las películas de acción real", responde Costner que, aunque reconoce que le "encantaría" que esta película se exhibiera en la salas de cine durante mucho más tiempo, también que "es bueno" que la gente pueda verlas en televisión, lo que hace que su difusión sea mucho mayor.

"Estas decisiones se toman porque, a veces, la gente no ve este tipo de películas. Y está bien tener la oportunidad de ir a verlas por un corto espacio de tiempo en el cine, pero la mayoría las acaba viendo en la televisión. La polémica reside ahora en si al exhibirlas durante un periodo de tiempo en las salas, eso las convierte en películas elegibles para los Oscar. Y entiendo ambas posturas", zanja.