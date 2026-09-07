Leo Harlem protagoniza 'Un plan perfecto' y reflexiona sobre la polarización: "La gente quiere que le den la razón" - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 11 de septiembre llega a los cines 'Un plan perfecto'. La película, dirigida por María Pulido, sigue a los Ibáñez, una familia que, a punto de ser desahuciada, planea el robo de un banco y se alía con un ladrón retirado que acaba adoptando el papel de abuelo. Leo Harlem da vida al veterano criminal y ha reflexionado sobre el diálogo entre generaciones que se establece en la cinta, así como sobre los motivos de la polarización actual.

"La gente quiere que le den la razón", ha indicado el actor en una entrevista concedida a Europa Press, hablando sobre la influencia de Internet y el funcionamiento del algoritmo, tras ser preguntado sobre la idea de que los jóvenes de hoy en día estén radicalizados o tiendan a posturas extremas.

"Yo creo que es normal que se polarice cuando todo el sistema de información va tendiendo a llevarte a un sitio o al otro", razona el intérprete, una opinión con la que concuerda su compañero de reparto, Ernesto Sevilla, que señala que el problema está en "cómo se informa la gente y la polarización que ya existe en las redes sociales". El actor expone que, si bien se suponía que Internet iba a traer libertad y comunicación, "al final lo que nos ha traído es una separación, todo se convierte en un Madrid vs. Barça".

Harlem avisa además del peligro de creer "si no piensas como yo, estás contra mí". "Hay gente muy buena en todos los sitios y hay gente con errores y con aciertos y hay que entender que la vida es así, pero hay que ser más dúctil, hay que ser un poquito más racional en ese sentido", expresa.

LA FAMILIA COMO DIÁLOGO GENERACIONAL

En cuanto al diálogo generacional que presenta la cinta al mostrar cómo cada miembro de la familia tiene algo que aportar al plan, el actor de títulos como 'La familia Benetón', 'Padre no hay más que uno' o 'Torrente presidente' declara que "realmente la vida es así". "Lo que pasa es que muchas veces tomas conciencia de las cosas cuando pasan los años. Yo, cuando era un chaval, creía que mis padres eran imbéciles, sinceramente. Y no te digo mis abuelos", reconoce.

"Creo que en la actualidad puede parecer que hay una desconexión con las otras generaciones", reflexiona Raquel Guerrero, que en 'Un plan perfecto' da vida a la madre de la familia mientras que Jordi Sánchez, que encarna al padre, admite que él creyó que nunca percibiría esa distancia con sus hijos, pero que estos le llaman 'boomer'. "Tú no controlas todo el tema informático, ellos no controlan otras cosas y a veces el género humano tiende a no escuchar", explica.

Por su lado, la directora de la cinta recuerda que "venimos de un modelo de familia tradicional en que los padres tienen la última palabra, pero no solo la última palabra, sino la verdad y son la autoridad y los niños tienen que obedecer", algo que "ahora mismo está totalmente caduco". "Estamos aprendiendo que todas las voces tienen que ser escuchadas y esta película va por ahí", indica, adelantando cómo en el filme, "realmente los niños son los que acaban salvando la situación, cuando los padres tiran la toalla".

LA BRECHA DE GÉNERO EN LA DIRECCIÓN

'Un plan perfecto' es el primer largometraje que dirige Pulido, que cuenta con una trayectoria de dos décadas haciendo televisión. "He vivido la brecha de género en mi carne desde que empecé", asegura la cineasta, al ser preguntada por los recientes comentarios de Maggie Gyllenhaal, que denunciaba la escasa presencia de directoras en el festival de Venecia, apuntando a un problema sistémico en la industria. "Siendo una de las privilegiadas que ha podido dirigir, porque tengo muchas compañeras que lo han deseado y no lo han conseguido", matiza.

"Yo lo he conseguido, pero siempre ha habido como mucho sesgo en el tipo de proyectos que me llegaban", relata Pulido, señalando que "ahora eso está empezando a cambiar gracias a las ayudas que se están dando para incentivar el trabajo de las mujeres en la dirección y en los puestos de responsabilidad". La realizadora expone que tanto ella como sus compañeras están viendo ese cambio y les están empezando a llegar "proyectos de otro tipo", como por ejemplo de acción.

En cuanto a la comedia, la directora expresa su esperanza de "que ya no tengamos que oír nunca más las cosas que hemos oído de que las mujeres no sabemos hacer humor".