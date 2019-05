Leonardo DiCaprio protagonizará la nueva película de Guillermo del Toro, Nightmare Alley

Actualizado 29/05/2019 15:14:11 CET

Ya es oficial. Tal y como adelantó hace un mes el medio estadounidense Variety, Leonardo DiCaprio protagonizará Nightmare Alley, la nueva película de Guillermo del Toro tras ganar el Oscar con La forma del agua.

HN Entertainment ha confirmado que DiCaprio, que pronto regresará a las carteleras con Érase una vez en... Hollywood de Quentin Tarantino, será el protagonista del thriller que, dirigido por Del Toro, se rodará en Toronto y Ontario, Canadá, desde el 30 de septiembre hasta finales de enero del próximo año.

Nightmare Alley es un remake de El callejón de las almas perdidas, una película de 1947 dirigida por Edmund Goulding y basada en una novela de William Lindsay Gresham. El filme, protagonizado por Tyrone Power, relata la historia de un joven y ambicioso estafador que forma equipo con una psiquiatra aún más corrupta que él. Al principio, ambos disfrutan del éxito haciendo creer a la gente que son capaces de hablar con las almas de los muertos, pero luego ella invierte la situación, manipulando al protagonista.

El equipo de producción del filme incluye al director de fotografía Dan Lausten (John Wick: Capítulo 3 - Parabellum, La forma del Agua) y la diseñadora de producción Tamara Deverell (The Strain, Star Trek: Discovery).

Leonardo DiCaprio también tiene en su agenda de futuros proyectos la próxima película de Martin Scorcese, Killers of The Flower Moon, cuyo rodaje estaba previsto, en principio para estos meses de primavera y verano. Pero las últimas informaciones señalan que el inicio de la filmación de esa película podría retrasarse nuevamente debido a la extensa y laboriosa postproducción que Scorsese está llevando a cabo con The Irishman, su película para Netflix.