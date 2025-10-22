LesGaiCineMad transforma su identidad a QueerCineMad en su 30 edición que se celebra del 11 al 23 de noviembre en Madrid

Archivo - El cartel conmemorativo de esta edición, diseñado por el estudio Marialacartelera, celebra esa historia colectiva a través de una estética vibrante y callejera que reivindica el arte, la identidad y la lucha compartida del colectivo. - QUEERCINEMAD - Archivo

El Festival Internacional de Cine LGBTIAQ+ de Madrid, hasta ahora conocido como LesGaiCineMad, celebra este año su 30ª edición y lo hace con una nueva identidad: QueerCineMad. El certamen se celebrará del 11 al 23 de noviembre en Madrid, con más de 110 películas de todo el mundo en más de 20 sedes de la Comunidad de Madrid.

La Fundación Triángulo, organizadora del festival, explica que el cambio de nombre de LesGaiCineMad a QueerCineMad simboliza la evolución natural de una sociedad, de un lenguaje y de una mirada. Nacido en 1996, el festival fue una de las primeras plataformas culturales en España dedicadas a proyectar las realidades LGBTIQ+ en la gran pantalla.

"Hoy, tres décadas después, el término 'queer' encarna mejor la diversidad, la amplitud y la libertad que definen al colectivo y al propio festival: un espacio que siempre ha sabido transformarse junto a la sociedad", asegura el festival.

El cartel conmemorativo de esta edición, diseñado por el estudio Marialacartelera, celebra esa historia colectiva a través de una estética vibrante y callejera que reivindica el arte, la identidad y la lucha compartida del colectivo.

Las proyecciones se extenderán por toda la región en sedes emblemáticas como Cineteca - Matadero, Círculo de Bellas Artes, Sala Berlanga, Casa de América, Goethe-Institut Madrid o Teatro del Barrio, y en municipios como Rivas-Vaciamadrid, Getafe, Leganés, Alcorcón o Fuenlabrada, reforzando la vocación descentralizadora y educativa del festival.

PROGRAMACIÓN

La programación de esta 30ª edición reafirma el compromiso del festival con el cine como herramienta de transformación social, con títulos premiados en los principales certámenes del mundo -Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián, Sundance o Tribeca- y nuevas voces que amplían el mapa del cine queer contemporáneo.

Entre otras películas, QueerCineMad programará 'La petite Dernière', debut tras las cámaras de la actriz de origen tunecino/argelino Hafsia Herzi, que adapta un texto autobiográfico de la novelista Fatima Daas sobre la intersección entre el deseo, la identidad queer, la fe en el Islam y pertenencia cultural en un contexto de inmigración. El film fue seleccionado en competición oficial en el Festival de Cannes 2025 y ganó la Queer Palm en Cannes 2025, además del Premio a la Mejor Actriz para la joven Nadia Melliti.

También destaca el filme de animación 'Lesbian Space Princess'(Emma Hough Hobbs, Leela Varghese) que explora de forma alegre y queer el espacio, la aventura y el descubrimiento personal con una mezcla de humor, ciencia ficción. Otra de las apuestas será 'La misteriosa mirada del flamenco' (Diego Céspedes), obra que combina estética, política, identidad sexual, memoria histórica y el mundo LGBTIQ+ en Chile.

En la programación figura 'Muy Lejos', de Gerard Oms, con Mario Casas con protagonista y que aborda cuestiones como la identidad, la vulnerabilidad masculina, la crisis existencial, la emigración, la masculinidad o la pertenencia.