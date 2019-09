Listado de premiados en la 67 edición del Festival de San Sebastián

Publicado 28/09/2019 21:29:51 CET

Concha de Oro - FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN, 28 Sep. (De la enviada especial de Europa Press, Mirian San Martín) -

-Concha de Oro: 'Pacificado', de Paxton Winters.

-Concha de Plata al Mejor director: 'La trinchera infinita', de Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga.

-Concha de Plata a la Mejor actriz: Nina Hoss ('Das Vorspiel') y Greta Fernández ('La hija de un ladrón').

-Concha de Plata al Mejor actor: Bukassa Kabengele ('Pacificado).

-Premio del Jurado a la Mejor fotografía: 'Pacificado', de Paxton Winters.

-Premio del Jurado al Mejor guión: 'La trinchera infinita', de Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga.

-Premio Especial del Jurado: 'Próxima', de Alice Winecour.

-Premio Kutxabank-Nuev@s Director@s: 'Algunas bestias', de Jorge Riquelme.

-Premios Horizontes Latinos: 'De nuevo otra vez', de Romina Paula.

-Premio Zabaltegi-Tabakalera: 'Ich war zu hause, aber', de Angela Schanelec.

-Premio del Público Ciudad de Donostia: 'Especiales', de Ollivier Nakache y Éric Toledano.

-Premio del Público a la Mejor película europea: 'Sorry we missed you', de Ken Loach.

-Premio Irízar al Cine Vasco: 'La trinchera infinita'

-Premio de la Industria Cine en Construcción: 'Sin señas particulares', de Fernanda Valadez.

-Premio TVE- Otra Mirada: 'La ola verde (que sea ley)', de Juan Solanas.

-Premio Cooperación Española: 'Nuestras madres'.

-Premio Glocal in Progress: 'Andromeda galaxy'.