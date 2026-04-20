1079779.1.260.149.20260420180437 Llega a los cines 'Casi todo bien', "una pequeña oda a las librerías" y al "acto hermoso" de leer - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles 22 de abril llega a los cines 'Casi todo bien', una comedia romántica que sigue a un escritor desencantado con el mundo editorial que encuentra una inesperada musa. La cinta, cuyo estreno está oportunamente pegado al Día del Libro, pretende ser "una pequeña oda a las librerías" pero deja muy claro, sobre todo a través de su personaje principal, Hilario (Marcel Borràs), que leer no te hace ser mejor.

"Siento que el problema no tiene que ver con leer, sino con lo que hace uno con eso y cómo trata a los demás", señala el cineasta Andrés Salmoyraghi en una entrevista concedida a Europa Press. Rafael López Saubidet, que aparte de dirigir el filme junto a Salmoyraghi, firma el guion con Ricardo Uhagón Vivas, añade que "nada te hace mejor o peor persona".

"Lo que pasa es que Hilario cree que leer lo hace mejor o más importante que el resto. Quizás ahí está el error, en la creencia", expone el realizador, remarcando que "leer en sí es un acto hermoso" y, de hecho, la película "querría ser una pequeña oda a las librerías".

Más allá de lo individual, el tándem creativo sí reconoce que leer pueda dar pie a una mejor sociedad. Aunque advirtiendo de que su opinión puede ser parcial debido a su personal amor por la lectura, López Saudibet declara que le parece bien leer y "leer muchas cosas distintas y muchas cosas raras y muchas cosas buenas y malas".

EL INFLUJO DE LA LECTURA EN LA SOCIEDAD

Al ser preguntado sobre si la lectura puede ser un antídoto contra el triunfo de discursos populistas o la proliferación de 'fake news', el cineasta apunta que puede ayudar "por lo menos a generar un pensamiento un poco distinto". "Leer tiene que ser algo que te nutra, no que te dé una verdad", apostilla Salmoyraghi.

"Depende de la lectura, claro. Si la lectura es el 'Mein Kampf' ['Mi lucha', de Adolf Hitler] no sé si produciríamos una sociedad mejor", expone por su lado Borràs. Aparte de esta puntualización, el actor reconoce las bondades de la lectura, indicando que "leer te da un montón de herramientas para poder juzgar mejor la realidad y tu entorno".

"Y al final también creo que la lectura, en una sociedad tan rápida y con tanta ansiedad, es un bálsamo de tranquilidad, de reflexión, y eso en general debería ser bueno", expresa el intérprete. Haciéndose eco de esto, su compañera de reparto, Silma López, explica que "en esta sobreestimulación constante en la que vivimos, de pronto un libro te obliga a parar y a coger otro 'tempo', que en sí mismo igual sí que puede ser sanador".

EL ETERNO DEBATE DE SEPARAR OBRA Y AUTOR

Hablando de un momento concreto al inicio del filme, casi anecdótico, en el que Hilario aparece quejándose de que acusen a Norman Mailer de machista, López Saubidet explica que aquello sobre lo que discuten los personajes es cierto, el autor "acuchilló a su mujer y casi la mata", hecho que su condición de artista de algún modo mitigó. "Creo que sí hay que terminar un poco con esta idea del artista torturado y que todo se le perdona", declara.

En cuanto a separar obra y autor, los realizadores se muestran cautos. Para López Saudibet, es algo bueno que hoy en día "tenemos mucha más información y podemos ver la obra que sea, un cuadro, un libro, una película, con esa información", lo que permite llegar "desde otro lugar" y hace que la "sensación" sea "distinta".

Por su lado, Salmoyraghi siente "que hay que tomar en cuenta lo que haga el artista" pero opina que "es bueno ver la obra" y no dejar de hacerlo por quien sea la persona que hay detrás, algo con lo que su compañero en la dirección no está muy de acuerdo. "Depende de la acción", expone el cineasta y guionista, reconociendo que, en su caso, hay gente a la que dejó de ver y de escuchar o libros que dejó de leer porque personalmente, le "cuesta un poco separar". "Michael Jackson no lo escuchamos igual", aporta Salmoyraghi.

"Yo creo que soy bastante pasional y emocional", indica López al ofrecer su visión sobre el tema. "Cuando descubro que un autor era un miserable o era un maltratador, inevitablemente cuando estoy en contacto con sus obras, estoy como con un pie fuera", revela la actriz, remarcando que es algo que le pasa a ella "pero no tiene por qué pasarle a todo el mundo".

'Casi todo bien' marca el debut en la dirección de ficción de Salmoyraghi y López Saubidet, realizadores con amplia trayectoria en el ámbito publicitario. Aparte de con los ya mencionados Borràs y López, el reparto cuenta con Lorenzo Ferro, Julián Villagrán, Secun de la Rosa y Adelfa Calvo, entre otros.