Maribel Verdú presenta 'Gracias, equipo', una sátira sobre la precariedad laboral que podría ser "una peli de terror" - EUROPA PRESS

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 11 de septiembre llega a Netflix 'Gracias, equipo', filme que aborda, en clave de humor, la precariedad en el mundo laboral. En la película, los empleados de una empresa se ven obligados a luchar por sus puestos de trabajo en un retiro que, en principio, tenía como objetivo fomentar su espíritu de equipo. Una premisa que, asegura Maribel Verdú, una de sus protagonistas, bien podría ser la de "una peli de terror".

"La realidad supera a la ficción siempre", afirma la actriz en una entrevista concedida a Europa Press. "Conozco empresas, de hecho, que se dedican a hacer 'team building'. Nosotros tenemos una profesión en la que que eso no lo vivimos, pero te aseguro que vivimos muchas otras cosas muy absurdas también", añade la actriz de 'El laberinto del fauno' o 'Blancanieves'.

"Estamos haciendo convivencias continuamente en todas las producciones. Depende de cómo lo veamos, es un 'team building', de alguna forma", reflexiona Alexandra Jiménez, otra de las protagonistas, incidiendo en que este tipo de palabras pertenecientes a la jerga empresarial conforman "un lenguaje que va completamente a ninguna parte" y que "no comulga para nada" con la realidad de los trabajadores.

"Se les empuja a creer que, cuanto más productivos sean, más pueden esperar y más satisfacción va a haber y más recompensa, cuando obviamente no es así, que yo creo que es el problema que tiene cualquier trabajador hoy en día: esa presión añadida por no parar nunca la maquinaria y por ser hiperproductivo", explica la protagonista de 'Toc Toc' o '53 domingos'.

En 'Gracias, equipo', tras reincorporarse al trabajo después de una baja por maternidad, su personaje no tarda en darse cuenta de que pretender que todo siga siendo igual es una utopía y que, tal y como le advierten sus compañeras de trabajo, "la conciliación no existe; son los abuelos". "Estructuralmente no hay ningún plan establecido ni tiene pinta de haber mucho interés por crearlo para facilitar las cosas", denuncia Jiménez.

"A LA EMPRESA LE IMPORTAS TANTO COMO LE PUEDAS DAR"

En la película, los trabajadores se embarcan en un retiro que tiene poco de opcional y que, en realidad, está pensado para ser una criba que determine quiénes conservarán sus puestos en la empresa. "Les hacen creer que van a heredar la empresa, les ponen a darse codazos los unos a los otros y al final el de arriba lo único que quiere es exprimirte, que estés el máximo de horas por el mínimo el dinero", asegura Blanca Martínez ('Mariliendre', 'Respira').

"Haciéndote sentir que, si tú estás el máximo de horas, es porque tú formas parte de algo que está por encima de ti, que es la empresa", apostilla Raúl Tejón. "Pero a la empresa tú le importas tanto como le puedas dar porque, una vez que le dejas de dar, a la empresa no le importa tu vida y si te quedas en la calle", sentencia el actor de 'Machos alfa' o 'Uno Equis Dos'.

"Es como todo los grupos que intentan que formes parte de ellos de una manera así, desde lo emocional y no desde lo racional; lo que buscan es un control", explica.

Al ser preguntados qué palabra eliminarían de la jerga empresarial contemporánea si pudieran, Pedro Casablanc ('Querer', 'Saben aquell') asegura que "familia" y, en general, "asociar el mundo empresarial" con lo familiar. Por su parte, Verdú afirma que quitaría "abuso de poder". "Nadie la dice, pero eso hay mucho", sentencia.