Mark Rylance será Satanás en The Last Planet, la película sobre Jesucristo de Terrence Malick

La presencia de religión y la fe cristiana es recurrente en el cine de Terrence Malick. El singular director estadounidense abordará de lleno esta materia en 'The Last Planet', filme en el que adaptará diversos relatos bíblicos y parábolas para relatar la vida de Jesucristo y que ya cuenta con protagonistas.

Géza Röhrig, protagonista de la aclamada 'El Hijo de Saúl' interpretará a Jesús de Nazaret, mientras que Mark Rylance, ganador del Oscar por 'El puente de los espías', interpretará al Diablo en las diversas versiones del personaje que tiene preparadas Malick. Además, y según publica The Guardian, Matthias Schoenaerts, quien aparece en la película más reciente de Malick, 'A Hidden Life', interpretará a San Pedro.

Durante su paso por el festival de cine de Deauville, el propio Rylance reveló que comenzará a rodar sus secuencias en octubre y que interpretaría a múltiples versiones de Satanás. "Terry escribió cuatro versiones del personaje de Satanás y pensé que interpretaría solo una. Pero me han dicho que voy a encarnar a los cuatro", aseguró.

"Una de estas aversiones del Diablo iba a haber sido una mujer en algún punto, pero cuando me pidió que me dejara crecer la barba que me di cuenta de que no iba a hacerlo de esa manera", adelantó el actor que dijo sentirse "muy feliz" de trabajar a las órdenes del director de 'El árbol de la vida' o 'La delgada línea roja' a la par que "intrigado". "He oído que habla contigo todo el tiempo. Y viniendo del teatro, no estoy acostumbrado a que el director me grite mientras actúo o me diga qué hacer. Pero sus películas siempre me interesaron", afirmó.

Lo próximo de Malick en llegar a los cines será 'A Hidden Life', un filme en el que relata la historia real de Franz Jägerstätter, un campesino austriaco que fue ejecutado en 1943 tras negarse a formar parte del ejército nazi para combatir durante la Segunda Guerra Mundial.