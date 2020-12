Marta Nieto debuta como directora con una historia trans: "Los niños tienen certezas y si se sienten así, se sienten"

"Hasta 'Madre', llevaba mucho tiempo haciendo personajes de apoyo a hombres. No digo de mujer 'florero', pero un poco sí", ha recordado

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La actriz Marta Nieto, quien debutará como directora en el largometraje con la historia de un niño transgénero y la relación con su madre, ha afirmado en relación a este tema que "los niños tienen unas certezas alucinantes y, si se sienten de esa manera, se sienten".

"Lo que veo y lo que he visto en las personas que me he encontrado es que los niños tienen unas certezas alucinantes. Por mucho que uno entienda que un niño es fruto de un sistema desequilibrado y contradictorio que genera distorsiones en todos, eso no quiere decir que si un niño te dice algo con todo su corazón no le vayas a escuchar", ha señalado la actriz en un encuentro con la prensa.

Nieto, que está a la espera de conocer si consigue el galardón a mejor actriz en los Premios del Cine Europeo EFA 2020 por su trabajo en 'Madre', ha avanzado detalles del que será su próximo proyecto detrás de la cámara, resultado del programa Residencias Academia de Cine. Tal y como ha explicado, este cambio se produce bajo la "influencia" del reconocimiento obtenido con la película de Rodrigo Sorogoyen.

"Este personaje ha influido, sin duda, en esta película, porque hablo de la responsabilidad de cada uno de ser lo que quiere. Yo me meto en 'Madre' y de ahí ya no quiero salir. Ahora qué, ¿vuelvo a esperar a que alguien confíe en mi? No, ya no soy esa persona", ha señalado la nominada.

Así, Nieto ha destacado que después de este papel protagonista ha encontrado "un motor y una fuerza" que le ha permitido poder elegir, "aunque sea desde un lugar muy humilde pero firme". "Ahora quiero seguir haciendo ese tipo de personajes, porque el feminismo tiene que ver con eso: ponte a hacer esas historias que te interesan", ha recordado.

Precisamente, el rodaje de esta película coincide en el tiempo con la puesta en marcha de la Ley Trans, aunque la actriz afirma que no hace una película para "dar opinión de nada". "A mí lo que me entusiasma, apasiona e involucra es el tema de la identidad y la maternidad", ha añadido.

De hecho, ha reiterado que no ve esta cuestión diferente a como la veía cuando empezó a escribir la historia. "Es un asunto que necesita referentes y que sean contados. El cine tiene esa herramienta, que es crear imaginario colectivo, y yo no voy a reflejar la visión de nadie", ha asegurado.

De hecho, Nieto ha apuntado que el personaje "va desde el desconocimiento total de lo trans" a la necesidad de entender qué esta pasando y por qué uno de cada 1000 niños se manifiestan trans en España. "¿Por qué ahora hay esa visibilidad de la infancia trans? Es una exploración", ha defendido, añadiendo que en estos asuntos "hay mucha información y la demagogia es muy fácil".

UN RENACER CON 'MADRE'

Pese a no verse favorita para alzarse con el galardón de los Premios Europeos, considera que esta nominación "es lo máximo". "El cine europeo es el cine con el que he crecido, con el que he aprendido a entender relaciones que jamás he tenido, culturas que no he experimentado... Sentirme parte de esto me emociona mucho y me siento muy agradecida", ha comentado emocionada.

Además, ha destacado la influencia que ha tenido 'Madre' en su carrera. "Es la película que me da la oportunidad de sentirme realizada como actriz por primera vez. Llevaba mucho tiempo trabajando, pero con este personaje he podido tirarme al vacío e iba totalmente confiada de que no me iban a dejar caer", ha resaltado.

"Después ya me he arriesgado muchísimo y se lo debo a la oportunidad y a la mirada de esta película. Me agarro a esta revelación y es que yo soy este tipo de actriz. No voy a dar un paso atrás ahora porque he encontrado la certeza de hacia dónde quiero ir y lo que quiero contar y ya llevo mucho tiempo haciendo personajes de apoyo a hombres. Como la mayoría de actrices en este país, no digo mujer 'florero', pero un poco sí", ha concluido.