El director de Creed 2 revela la conexión entre Ivan Drago y Joker de Heath Ledger

Actualizado 27/01/2019 11:51:27 CET

Filadelfia, 27 Ene. (EUROPA PRESS - Mateo Anderson) -

Tras el éxito de Creed, que continuaba la historia del mítico Rocky Balboa, esta vez como mentor del hijo de Apollo Creed, ahora nos llega la secuela Creed II: La leyenda de Rocky. En ella Adonis Creed, interpretado de nuevo por Michael B. Jordan, seguirá adelante en su camino de autodescubrimiento y madurez hasta llegar a ser campeón del mundo, sólo para descubrir que debe enfrentarse en el ring al hijo del boxeador que acabó con la vida de un padre que nunca conoció.

Siendo fan de las películas de Rocky Balboa, ¿cómo te sentiste al descubrir que podrías continuar la saga y dirigir al propio Stallone?

Fue un gran honor y algo difícil de creer para mí. Ahora que la película está terminada empiezo a entender lo que ha supuesto, ya que cuando estaba trabajando en ella estaba sólo centrado en hacerla. Sylvester Stallone interpreta a Rocky y a su vez es uno de los guionistas y productores de la cinta, por lo que su presencia es muy importante, aunque tengo que reconocer que fue muy fácil trabajar con él. Nadie conoce estos personajes mejor que él, así que fue un gran apoyo para mí.

Esta película también supone la vuelta de Ivan Drago, el principal villano de la cuarta película de la serie Rocky, donde acabó con la vida de Apollo Creed. Aquí le veremos en la faceta de padre...

Quise humanizar al personaje de Ivan Drago, porque creo que los mejores villanos son aquellos a los que comprendes. Así que pensé que había que darles importancia a los Drago para crear más fuerza dramática. Uno de mis villanos favoritos fue el Joker de Heath Ledger, y me gustó que El caballero oscuro empezara con él, por lo que yo decidí hacer lo mismo para sorprender a la gente.

¿Cómo lograste conectar con la historia?

No haciéndola una historia de venganza, sino la de una persona que está intentando entender dónde se encuentra en su vida, que es algo con lo que me puedo identificar. Y en el caso de los Drago, donde vemos esa dinámica compleja padre/hijo, me ayudó pensar que mi relación con mi padre también tiene sus altibajos. Además, tengo que reconocer que la escena donde Adonis Creed le pide la mano a su novia Bianca está inspirada en algo que me sucedió*

Hay humor en esa escena y en otras de la película. ¿Era importante para ti que el filme tuviera también sus momentos cómicos?

Sí, y los buscamos, aunque me sorprendió gratamente que otros momentos cómicos que no estaba seguro si conectarían con el público terminaron funcionando aún mejor de lo que me había imaginado. No quería que la película fuese demasiado oscura*

La música también juega un papel importante.

Intentamos combinar la música clásica de la franquicia con temas actuales, y creo que nos salió bien.

Ryan Coogler, que dirigió el primer filme, ahora hace las veces de productor, ya que pasó a hacerse cargo de Black Panther. ¿Te dio algún consejo?

Ryan me ayudó mucho a lo largo de todo el proceso y me dio buenos consejos para dirigir las escenas de boxeo y desarrollar los personajes. Me dio toda la confianza que necesité para hacer la película mía.

¿Te gustaría continuar la saga de Creed?

Sí, porque creo que podemos seguir explorando estos personajes, siempre que se haga de manera orgánica y no forzada.