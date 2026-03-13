El Ministerio de Cultura convoca ayudas a la producción de cortometrajes

Un momento de un rodaje. - CAMINO IVARS

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha convocado ayudas a la producción de cortometrajes realizados por un importe de 800.000 euros, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Podrán beneficiarse de estas ayudas las empresas productoras independientes y, cuando se trate de cortometrajes realizados por varias productoras, éstas constituirán una agrupación. La cuantía máxima de la ayuda que se conceda será de 70.000 euros por proyecto beneficiario y 130.000 euros por proyecto de animación.

El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días a contar desde este viernes, 13 de marzo.