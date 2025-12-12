Muere el actor Adolfo Fernández a los 67 años

Adolfo Fernández - TWITTER DEL TEATRO BERGIDUM

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El actor Adolfo Fernández ha muerto este viernes a los 67 años, según ha informado la Academia de Cine, de la que Fernández era miembro.

El actor participó en películas como 'Entre las piernas', 'Yoyes', 'El arte de morir' o 'Todo es silencio', además de 'Policías, en el corazón de la calle', 'Los 80', 'Águila Roja' o 'B&B' entre otros.

"Adolfo Fernández fue un actor riguroso, comprometido y amante del teatro, aunque hizo mucho cine y la popularidad le vino por papeles en series televisivas. Pasó en muchas ocasiones por el escenario del Bergidum. Ha fallecido a los 67 años este viernes víctima de un cáncer", ha escrito en redes sociales el Teatro Bergidum de Ponferrada.