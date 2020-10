Muere la actriz Marisa de Leza a los 87 años

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz de cine y teatro Marisa de Leza ha muerte este martes a los 87 años, según ha señalado la Unión de Actores y Actrices en su cuenta de Twitter.

Nacida en Madrid el 9 de junio de 1933, a lo largo de su carrera ha trabajado en más de una treintena de películas que le han hecho merecedora, entre otros, del Premio a Mejor actriz del Festival de Cine de San Sebastián de 1954 por 'La patrulla' o el Premio del Sindicato Nacional del Espectáculo de 1951 por 'Surcos'.

Debutó en el cine con tan solo 14 años en la película 'La manigua sin Dios' (1947), de Arturo Ruiz Castillo, y durante la década de los cincuenta y los sesenta se consolida como actriz. En esa época también adquiere cierta fama al contraer matrimonio en 1957 con el futbolista Mario Durán, con el que tuvo tres hijos.

En sus primeros años destacan películas como 'Yo no soy la Mata-Hari' (1950), 'Tercio de quites' (1951), 'Surcos' (1951) , 'El tirano de Toledo' (1953) , 'Bajo el cielo de España (1953), 'Vuelo 971' (1954), 'La patrulla' (1954), 'Alejandro Magno' (1956), 'El andén' (1957),

'La frontera del miedo' (1958), 'Parque de Madrid' (1959) o 'Diego Corrientes' (1959).

Igualmente, en la primera época de los sesenta 'Barajas' (1965), 'La otra orilla' (1965) , 'Una madeja de lana azul celeste' (1964), 'La gran coartada' (1963), 'Cerca de las estrellas (1962), 'Cena de matrimonios' (1962).

Asimismo, más recientemente participó en 'Para que no me olvides' (2005), 'Primer y último amor' (2002), 'You re the one (2000), 'Caminos de tiza' (1988), 'Crónica del Alba. 1919 (1983) o 'Valentina' (1982).

Ha recibido el Premio del Círculos de Escritores Cinematográficos de 1951 por 'Surcos'; el Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos de 1953 por 'Fuego en la sangre' o el Premio a Mejor actriz del Festival de Cine de San Sebastián de 1954 por 'La patrulla'.