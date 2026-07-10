Muere Joanna Pettet, actriz de Casino Royale y El coche fantástico, a los 83 años

Joanna Pettet en El gran robo - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Joanna Pettet, actriz británica que interpretó a una de las ocho graduadas de Vassar en El grupo, de Sidney Lumet, y a una espía a las órdenes de su padre -el James Bond de David Niven- en la parodia Casino Royale, ha fallecido. La interprete, que también apareció en series tan populares como Vacaciones en el mar o El coche fantástico, tenía 83 años.

Pettet falleció el martes en el Temecula Valley Hospital de California, según informó su amiga y antigua representante, Pam DuBois, a The Hollywood Reporter. Su muerte se produjo exactamente 31 años después de que su hijo, Damien Cord -fruto de su relación con el actor Alex Cord- falleciera a los 26 años en 1995 por una sobredosis de heroína.

Pettet también se enamoró del oficial alemán interpretado por Tom Courtenay en La noche de los generales (1967), de Anatole Litvak; interpretó a la esposa del delincuente encarnado por Stanley Baker en la comedia policíaca Robbery - El gran robo (1967), de Peter Yates; y fue la enérgica pareja sentimental del bandido interpretado por Terence Stamp en Infierno en el río (1968).

El 8 de agosto de 1969, ella y la también actriz Barbara Lewis compartieron un almuerzo junto a la piscina en la casa de la actriz Sharon Tate en Topanga Canyon, horas antes de que Tate y otras cuatro personas fueran asesinadas allí por seguidores de Charles Manson.

Esta londinense, interpretada por Rumer Willis en la película de Quentin Tarantino Érase una vez en Hollywood, también apareció el capítulos puntuales de series tan populares como El fugitivo, Los ángeles de Charlie, Vacaciones en el Mar, El coche fantástico o Se ha escrito un crimen. También actuó en tres obras de Broadway y su último trabajo fue en el drama sobre la dictadura chilena Dulce país, filme dirigido por el griego Mihalis Kakogiannis en el año 1987.