Nacho Vigalondo recomienda joyas del cine ignoradas en TCM: "El cine que se ve poco se ve ahora menos que nunca"

Actualizado 28/05/2019 18:09:35 CET

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 31 de mayo TCM estrena 'Vigalondo Midnight Madness', un nuevo programa donde el director Nacho Vigalondo ('Los Cronocrímenes', 'Colossal') propone a los espectadores una serie de joyas cinematográficas que en su día fueron ignoradas por el público y la crítica, pero que en propia opinión del cineasta merecen ser vistas. Y es que, apunta Vigalondo hoy en día "el cine que se ve poco se ve menos que nunca".

TCM organizó un desayuno con la prensa en el Cuatro Gatos Music Café de Madrid para presentar el nuevo programa, un sueño hecho realidad para el director. "Me lo propusieron y acepté antes de que acabasen la frase", explicó el cineasta en el evento.

Una oportunidad que el director cántabro ha sabido aprovechar a la perfección con títulos como 'A Field in England' o 'Ikarie XB-1', con las que inaugurará la primera noche del show. "Para las nuevas generaciones, el cine clásico es considerado cine que se estrenó cuando yo ya estaba vivo. Me niego a pensar que cuando yo estaba en plena pubertad se estaban estrenando películas que se consideran clásicos", añadió rotundo Vigalondo.

"Cada vez es más fácil sorprender al público con cine no visto porque hay más cine que no se ve. El cine que se ve mucho se ve más que nunca, y el cine que se ve poco se ve menos que nunca", concluyó antes de añadir que la de TCM "es la mejor oferta laboral que me han hecho nunca: "Dar la chapa sobre películas que me gustan, algo que hago con regularidad y gratis, ante gente que tiene la opción de cambiar de canal".

"Un verano me ofrecieron trabajar en una casa del terror vestido de Norman Bates. Iba con un cuchillo desafilado asustando a la gente. Creo que éste programa está a la altura" continuó el director. "Me lo he pasado tan bien como asustando a vecinos con un cuchillo desafilado".

En 'Midnight Madness' cada película tiene su presentación, que el propio Vigalondo ha confeccionado codo a codo con el periodista y crítico Roberto Ceballos, y en ellas sumerge al espectador en el universo del filme, tanto a nivel narrativo como contextual. "Son películas que van a sorprender al espectador", añadió sobre el primer programa, dedicado a la película inglesa 'A Field in England' (2013).

"LA DIVERSIDAD Y LAS CINEFILIAS ESTÁN MENGUANDO"

Lo importante de 'Midnight Madness' para su presentador no es únicamente la oportunidad de hablar de su tema favorito (y que le paguen por ello). En un mundo dominado por fenómenos de masas como 'Vengadores' y 'Juego de tronos', Vigalondo busca conectar con ese público más intrépido, que no tiene miedo a películas distintas.

"Tenemos la percepción, quizás distorsionada, de que cada vez hay más oferta cinematográfica, cada vez hay más acceso a todo tipo de contenidos, pero sin embargo la diversidad y las cinefilias están menguando", dijo, en análisis del cine actual.

Para el director, el mundo se está volviendo un poco loco en la forma de consumir cine. Considera los spoilers "una moda estúpida que quizás ha llegado para quedarse", que está provocando que "la gente ya no hable de las películas antes de verlas a cambio de un voto de silencio ridículo", algo que ha intentado evitar en su nuevo programa ya que es una de sus aficiones favoritas.

"Cuando vi Jurassic Park ya me había leído la revista oficial, y la disfruté más que cualquiera de mis colegas", recordó Vigalondo con nostalgia. "Es como dar por hecho que los últimos ciento y pico años de cine no valen para nada porque la gente se contaba las películas".

'Vigalondo Midnight Madness' se estrena cada último viernes de mes en el canal TCM con una nueva entrega que el director, asegura, grabó "desde su casa, descorchando botellas de champán". "Porque una buena película siempre merece descorchar una botella", sentencia.