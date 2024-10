Nicolas Cage urge a los jóvenes actores a protegerse de la IA: "Quiere apoderarse de vuestro instrumento"

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

La irrupción de la inteligencia artificial ha puesto en alerta a la industria cinematográfica y en especial a los actores, que temen que esta tecnología pueda sustituirles en el futuro. Nicolas Cage ha compartido recientemente su opinión sobre el asunto, un discurso en el que se ha dirigido a los intérpretes más jóvenes, instándoles a tomar medidas y protegerse contra la IA.

Cage participó el 20 de octubre en el Newport Beach Film Festival, donde recibió el premio Icon y aprovechó su discurso para hablar sobre la IA y el futuro de la industria. ""Para mí, la interpretación cinematográfica es en gran medida un proceso hecho a mano, orgánico y desde cero. Viene del corazón, de la imaginación, de los pensamientos, de los detalles, del perfeccionamiento y de la preparación", esgrimió.

"Hay una nueva tecnología en la ciudad. Es una tecnología con la que no tuve que lidiar durante 42 años hasta hace poco. Pero estos jóvenes actores, esta generación, seguramente lo tendrán que hacer", advirtió, añadiendo: "Esta tecnología quiere apoderarse de vuestro instrumento. Nosotros somos los instrumentos como actores de cine. No nos escondemos detrás de guitarras y baterías".

El intérprete mencionó la tecnología EBDR (Employment-Based Digital Replica), que consiste en réplicas realizadas con la participación de los actores, utilizando escaneos u otra tecnología similar. "Los estudios quieren esto para poder cambiar tu rostro después de haberlo filmado: pueden cambiar tu rostro, pueden cambiar tu voz, pueden cambiar tus frases, pueden cambiar tu lenguaje corporal, pueden cambiar tu desempeño", lamentó Cage.

"Te pido que si un estudio se acerca a ti para firmar un contrato que les permita usar EBDR en tu actuación, quiero que consideres lo que llamo MVMFMBMI: mi voz, mi cara, mi cuerpo, mi imaginación: mi actuación, en respuesta. Protege tu instrumento", concluyó.

Esta no es la primera vez que Cage expresa su postura contra la IA, algo que ya hizo anteriormente en una entrevista con The New Yorker. "Estoy aterrorizado con eso. He sido muy explícito al respecto. Y me hace preguntarme, ya sabes, ¿dónde terminará la verdad de los artistas? ¿Será reemplazada? ¿Se va a transfigurar? ¿Dónde estarán los latidos del corazón? Quiero decir, ¿qué vas a hacer con mi cuerpo y mi cara cuando esté muerto? ¡No quiero que hagas nada con eso!", subrayó.