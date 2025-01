Nicole Kidman protagoniza 'Babygirl' una "odisea emocional y sexual"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 17 de enero llega a los cines 'Babygirl', thriller erótico dirigido por Halina Reijn ('Muerte muerte muerte', 'Instinto') y protagonizado por Nicole Kidman y Harris Dickinson. La película sigue la estela de otros filmes del género como 'Instinto básico' o 'Showgirls', ambas de Paul Verhoeven, con la diferencia de contar con una mujer tras las cámaras. La cineasta ha asegurado que trataba de presentar algo "único y fresco", un enfoque que se refleja sobre todo en las cambiantes dinámicas de poder dentro de la relación principal.

"Lo veo como una odisea, una odisea emocional y sexual", señalaba Kidman en una rueda de prensa en la que estuvo presente Europa Press. El pasado mes de septiembre, la actriz recibía la Copa Volpi a la mejor interpretación femenina precisamente por su papel en la cinta, a su paso por el Festival de Venecia. Recordando cómo había surgido el proyecto y su participación en el mismo, Kidman reveló que, tras ver 'Instinto', película que le pareció "inusual y atrevida", ella y Reijn comenzaron a escribirse y en cuanto la directora le envió un primer borrador de 'Babygirl' quiso formar parte de ello.

Por su parte, Reijn explicó que para desarrollar la historia del filme, había partido de una pregunta concreta. "Y mi pregunta era, en este caso, si es posible amar todas las partes de mí misma. No sólo las partes de las que estoy orgullosa y que me gusta presentar a los demás. Sino también las partes de las que me avergüenzo más y que me ponen nerviosa y son defectuosas, así que lo escribí como un tributo a intentar ser un poco más auténtica", expresó.

'Babygirl' sigue a Romy (Kidman), una alta ejecutiva que inicia una ardiente aventura con su joven becario, poniendo en peligro su matrimonio y su trabajo en pos de una liberación sexual. Así, la actriz describe a su personaje como una mujer que "está en la cima de su carrera y su vida, pero está dispuesta a sabotearla porque se encuentra en una encrucijada".

A pesar de que este tipo de historias centradas en una relación extramarital con una patente diferencia de edad tradicionalmente han sido abordadas desde una perspectiva masculina, Kidman duda al considerar la importancia de que 'Babygirl' esté dirigida por una mujer. "No sé si es importante, pero se siente muy auténtico. Se siente muy humano", señaló.

En todo caso, la actriz remarcó que sentía que era "algo que no había visto antes" y de lo que quería formar parte. La intérprete se refirió especialmente a la manera en que el filme maneja las relaciones de poder y cómo estas van cambiando constantemente. "Creo que está bien cuando una mujer dice, bueno, en realidad, aunque soy muy poderosa, no quiero ser poderosa en este momento. Preferiría ser dominada", explicaba. "Es muy complicado cuando se trata de esas cuestiones, pero creo que se hizo con una especie de matiz y una delicadeza por parte de Halina por la que no estás muy seguro de cuándo está sucediendo", observó.

PUNTO DE VISTA FEMENINO

"Creo que, por supuesto, hasta ahora casi todas las historias han sido contadas por hombres, y es interesante que las mujeres estén consiguiendo un poco más de espacio", apuntaba por su parte Reijn, haciendo hincapié en que "estas historias son simplemente diferentes, no son mejores en absoluto". La directora argumentó que, en todo caso, su trabajo está muy relacionado con obras escritas por hombres, revelando que su inspiración procedía de obras clásicas de Shakespeare, Ibsen u O'Neill.

"Nos inspiran mucho los thrillers de los años 90, que fueron todos dirigidos y escritos por hombres", añadió la cineasta. Así, Reijn explicaba que le encanta "tomar mucho de esas historias y usar esos arquetipos" en su propia obra. "Y por supuesto una mirada femenina es distinta de una mirada masculina. Así que es como dice Nicole, creo que esperamos que la película sea algo único, fresco, nuevo, moderno y divertido. Y por eso nos gusta que se cuente desde una mirada femenina, pero también incluimos a los hombres", expresó.

"La película trata tanto de la masculinidad como de la feminidad", aseguró la directora. "Plantea preguntas como '¿Quién se supone que debo ser como hombre? ¿Qué se me permite hacer?'", explicó. En este sentido, Kidman remarcó que lo interesante era ver el "conflicto". Y es que tanto el personaje de Kidman como el de Dickinson se muestran vulnerables y tratan de ejercer poder el uno sobre el otro continuamente, en una dinámica cambiante.

Producida por A24, además de la propia Reijn, Kidman y Dickinson, la película también cuenta en su reparto con Sophie Wilde, Esther McGregor, Víctor Slezak, Robert Farrior, Gaite Jansen y Leslie Silva, entre otros.