Nominados a los Platino defienden en la alfombra roja los premios como "fiesta democrática" ajena a polémicas políticas

Archivo - El actor Javier Cámara posa en la alfombra roja de los Premios Feroz 2026, en el Pazo da Cultura, a 24 de enero de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CANCÚN 10 May. (del enviado especial de Europa Press Francisco Serrano) -

Actores, productores y personalidades de la cultura han defendido este sábado en la alfombra roja de los Premios Platino la necesidad de rebajar la tensión política y preservar el carácter cinematográfico del certamen. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió el pasado viernes cancelar su presencia en los Platino, tras un desencuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"No es una torpeza, está calculado, me da que es una estrategia política. Es imposible que sea una torpeza porque no conocer la historia es muy complicado", ha asegurado el cineasta Daniel Guzmán a los medios españoles durante su paso por la alfombra roja.

Ayuso decidió regresar a Madrid ante el "clima de boicot" del que ha acusado a la presidenta de México y al "Gobierno de ultraizquierda mexicano", sin embargo, el grupo Xcaret, al que pertenece el complejo hotelero de los Premios Platino, ha negado "categóricamente" haber "amenazas" por parte de Sheinbaum.

Al respecto, Guzmán ha defendido que los Platino es un certamen "del cine y para el cine" y ha asegurado que le da "un poco igual" la ausencia de Ayuso. "No echo de menos una figura política en los premios", ha indicado.

En la misma línea, el productor de 'Anatomía de un instante' --serie candidata al Platino a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica--, José Manuel Lorenzo, ha calificado la polémica de "muy desafortunada e innecesaria" y ha reivindicado el cine como "una fiesta democrática" en la que "se escucha a mucha gente". "Escuchar al diferente con atención para aprender es algo que deberían hacer los políticos. No polarizar ni enfrentar", ha concluido.

También el actor Javier Cámara, nominado a Mejor Actor por 'Yakarta', ha apostado por rebajar la tensión y dejar actuar a la diplomacia. "En estos tiempos tan polarizados y radicales, donde el mundo nos enseña una realidad tan distópica y dura, lo único que tenemos que intentar hacer es dejar que las fuerzas diplomáticas hagan su ejercicio y no cizañar o incitar polémicas, sobre todo con dos países tan increíbles como México y España, que tienen una relación fraternal de muchísimos años", ha manifestado.

El escritor y presentador Boris Izaguirre ha subrayado que "lo importante es que el festival no pierda su esencia" y ha destacado el papel del presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, en la consolidación de los Premios Platino. "Cerezo ha hecho mucho por estos premios, aunque estas circunstancias demuestran que el festival no esperaba esta situación diplomática", ha señalado, antes de añadir que "la Comunidad de Madrid va a estar muy presente en la gala porque es patrocinadora".

Por último, el actor Paco León, que entrega premio, ha bromeado con la idea de que Ayuso ha ido a México a "conquistar". "Realmente no le ha salido bien", ha agregado.