La nueva entrega de 'Black Panther' y 'As Bestas', de Rodrigo Sorogoyen, a partir de mañana en los cines

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Black Panther: Wakanda Forever', la última producción del Universo Marvel, llega a la gran pantalla este fin de semana en el que compartirá cartelera con la nueva película de Rodrigo Sorogoyen 'As Bestas'. 'Memoria de París', 'Tori y Lokita' y un documental sobre Emilia Pardo Bazán estarán también en los cines.

'Black Panther: Wakanda Forever', la secuela del exitoso largometraje de 2018 ganador de tres Oscar, regresa a territorio africano en una nueva aventura superheróica bajo la dirección de Ryan Coogler. Letitia Wright encabeza el reparto del filme, en el que volverá a dar vida a Shuri. Junto a ella, Lupita Nyong'o interpretará nuevamente a Nakia, Danai Gurira a Okoye, Florence Kausmba a Ayo y Winston Duke a M'Baku. Junto a ellos, Martin Freeman repetirá como Everett K. Ross, Dominique Thorne como Ironheart y Tenoch Huerta encarnará a una colorida versión de Namor.

Rodrigo Sorogoyen dirige 'As Bestas', galardonada con el Premio del Público a la Mejor Película Europea en el Festival de San Sebastián, y protagonizada por Marina Foïs, Denis Ménochet y Luis Zahera. En la película, Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.

Alice Winocour dirige y co-escribe el drama 'Memorias de París', protagonizada por los actores Virginie Efira, Benoït Magimel, Grégoire Colin, Amadou Mbow y Maya Sansa. La película evoca, coincidiendo con el 7º aniversario de los ataques terroristas de noviembre de 2015 en diversas localidades de París, el personal y doloroso recuerdo de la directora respecto el atentado.

En 'Tori y Lokita', de Jean Pierre y Luc Dardenne, se narra la amistad invencible de un chico y una adolescente que llegaron a Bélgica solos desde África y tendrán que superar las difíciles condiciones de su exilio.

'Emilia' es el largometraje documental dirigido por Miguel Ángel Calvo Buttini basado en el monólogo homónimo escrito por Noelia Adánez y Anna R, en el que Emilia Pardo Bazán llega a la RAE para saber por qué no puede pertenecer a la misma. Trascendiendo al personaje, repasa momentos de la vida y obra de esta insigne escritora y feminista.