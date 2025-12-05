Óscar Casas, un joven precario como otros "muchísimos españoles" en 'Me has robado el corazón':"Lo das todo y no llegas"

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 5 de diciembre llega a los cines 'Me has robado el corazón', comedia romántica protagonizada por Óscar Casas y Ana Jara. La película, escrita y dirigida por Chus Gutiérrez, sigue a Eric, un joven que, ante la imposibilidad de ascender en un trabajo que compagina con sus estudios, atraca un banco y engaña a una chica para que sea su vía de escape. Algo que, bromea, "a veces dan ganas" de hacer teniendo en cuenta la precariedad a la que se enfrentan los jóvenes.

"Trabajas tanto, tienes carreras, tienes másters... Lo das todo y te das cuenta de que nada de esto llega, no vale", asegura Casas, señalando que "este problema lo están viviendo muchísimos españoles hoy en día". "A veces dan ganas de robar un banco", bromea, pues es lo que hace su personaje en la película. "Es tan difícil hoy en día. El alquiler está tan alto, la vida cada vez está más cara, la inflación... Hay un punto en el que no tienes posibilidad de crearte un futuro, de poder tener tu casa", afirma.

No obstante, el actor de 'Mi soledad tiene alas' o 'El gran salto' considera que el foco no debería ponerse en generaciones anteriores como culpables de esta situación, sino "en lo de arriba, en la cúpula". "Tenemos que luchar y salir e intentar que esto cambie porque no vamos a buen puerto", reflexiona.

Por su parte, Jara ('Coartadas', 'Camino a Arcadia') incide en que "hay un problema generacional con el tema de la vivienda" que afecta especialmente a los jóvenes pero que, no obstante, se está extendiendo también a más edades. "De repente, personas de 50 años pueden ser compañeros de piso", coincide Chus Gutiérrez, directora de la cinta.

Según la realizadora de 'Tu madre o la mía: Guerra de suegras' o 'Retorno a Hansala', "estamos viviendo un poco el tiempo de los monstruos". Unos monstruos que, asegura, "salen" para tratar de defender un "capitalismo agonizante". "Que no tengas una solvencia económica te hace carecer de libertad", sentencia Casas, explicando que "de ahí viene muchísima frustración". "Dependiendo de la familia en la que nazcas y el código postal en el que nazcas, tu realidad es una u otra", afirma Jara.

"La estabilidad ecónomica forma parte de la tranquilidad", apunta la actriz, que en la película interpreta a Vera, "una pijilla de Comillas" que se convierte, sin ser consciente, en la vía de escape del personaje de Casas después de que este, impulsado por la frustración, robe un banco a punta de pistola. Además, el protagonista es gallego e imitar el acento, confiesa Casas, era uno de sus "grandes miedos" al contar con Luis Zahera como compañero de reparto. "Lo he intentado tomar con la mayor responsabilidad y espero que media Galicia no me odie", bromea.

Completan el reparto, junto a Casas, Jara y Zahera, Antonio Pagudo, Miguel de Lira, Ana Milán, Arturo Valls, Alba Gutiérrez, Mario Marzo, Pol Granch, Juan Amoedo, Xurxo Carreño, Lucía Veiga y Francis Lorenzo, entre otros.