Park Chan-wook, sobre el uso de la IA en el cine: "Falta mucho para que nos quite el trabajo"

- Reestrena 'Old Boy' en su 20.º aniversario y defiende la violencia en el cine como "una catarsis"

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Veinte años después de su estreno en España 'Old Boy', la icónica película de Park Chan-wook, regresa a los cines este viernes 24 de enero con una versión restaurada en 4K. La cinta, violenta y macabra, llegó a las salas hace dos décadas, en un contexto muy distinto al actual, en el que la inteligencia artificial amenaza con invadir todas las áreas de la creación artística. El cineasta surcoreano ha abordado esta cuestión, sosteniendo que "falta mucho tiempo" para que la IA arrebate el trabajo a los humanos.

"Aún queda bastante tiempo para que se puedan escribir las películas como hacemos los humanos, con nuestra imaginación y sentimientos. En esa parte del cine, creo que falta mucho tiempo para que nos quite el trabajo", aseguró Park Chan-wook en una entrevista concedida a Europa Press.

A pesar de las posibilidades que esta tecnología ofrece, el director confiesa que aún no la ha utilizado, pero es plenamente consciente de que su empleo en la industria irá a más. El cineasta resalta que el uso de la IA será más notorio en distintos aspectos de la preproducción, como en los "storyboards, previsualizaciones, cambios de diseños y localizaciones".

Más allá de esta tecnología, los cambios que la industria cinematográfica ha sufrido en los últimos 20 años modifican notablemente el panorama en el que 'Old Boy' regresa a las salas, con la irrupción del streaming como gran elemento transformador. "Actualmente, las plataformas de streaming están robando muchos espectadoras a los cines. Pero creo que la cultura de ver películas junto a más personas en las salas no desaparecerá", confía Park.

LA VIOLENCIA EN EL CINE

Al igual que gran parte de la filmografía del director, 'Old Boy', segunda entrega de su Trilogía de la Venganza que completan 'Sympathy for Mr. Vengeance' (2002) y 'Sympathy for Lady Vengeance' (2005), incluye grandes dosis de violencia extrema y sangrienta acción. El cineasta explica que "la violencia a veces nos puede dar miedo", pero también, dentro del cine puede ser "una catarsis", "liberadora" o "bonita".

"Vemos noticias constantemente de guerras y de mucha violencia, pero el sufrimiento que se transmite en las noticias, aunque sean hechos reales, quizá no lo notamos tanto. Pero en las películas, es al contrario, podemos revivir mucho más la violencia. Cuando se ve en una película a través de un personaje, la violencia tiene mucho más poder que en la vida real. La violencia es muy mala, evidentemente, tenemos que tener mucho cuidado, pero a través de las películas tenemos el poder de revivirla o de acentuarla", expone.

"Oh Dae-su es un hombre de negocios coreano que un día es secuestrado y confinado durante años en una celda en la que sólo hay una televisión. Y, sin embargo, ignora por qué razón está allí...", reza la sinopsis oficial de la película, que en 2004 se llevó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes y ganó el premio a mejor película en el Festival de Sitges.

El director finalizó recientemente el rodaje de su próximo proyecto, 'No Other Choice', adaptación de The Ax, novela de Donald E. Westlake que Costa-Gavras ya llevó al cine en 2005 con su película 'Arcadia'.