Paul Laverty, guionista de 'Yuli': "Cuba no se puede entender sin la amenaza de Estados Unidos"

Publicado 26/11/2018 17:32:01 CET

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Paul Laverty, guionista de la película 'Yuli' sobre el artista cubano Carlos Acosta --primer bailarín negro en encarnar a Romeo en el Royal Ballet de Londres--, ha asegurado que "es imposible entender hoy día Cuba sin la amenaza de Estados Unidos durante décadas".

"Es el elefante en la habitación. Se trata de un boicot que ha durado décadas y es como un castigo colectivo a toda población, una barbaridad", ha explicado en una entrevista con Europa Press Laverty, quien ya denunció esta situación cuando recogió el premio al Mejor Guión en el Festival de Cine de San Sebastián.

"No quiero convertirme en un altavoz de estereotipos, pero creo que en el cine tenemos la obligación de hablar sobre esto cuando podemos: no se podrá cambiar, pero sí hablar de ello", ha añadido. El guionista cree de hecho que 'Yuli', pese a abordar la biografía del bailarín Acosta, también aborda la situación política del país cubano a través de fragmentos de su vida.

"Hay mucha política implicada en su vida, desde que regresa para bailar hasta esos momentos en que ve a los balseros salir del país, o cuando no dejan a sus amigos entrar en una discoteca. Hay muchos temas por discutir y es evidente que, si fuera un negro de Nueva York, nadie se haría esta pregunta", ha señalado.

EL RACISMO EN LA DANZA

'Yuli' recorre distintas etapas de la vida de Acosta, desde su infancia hasta la actualidad, en el día en que va a estrenar una obra basada en su propia vida. La relación del bailarín con su padre, su rechazo a la propia danza y las distintas clases sociales en Cuba son algunos de los elementos que aborda Icíar Bollaín para mostrar "una Cuba que no es la de siempre".

"Parece que cuando se habla de este país el aspecto político pesa mucho, pero yo quería hablar de la Cuba menos conocida: la de ese inmenso talento artístico con bailarines especialmente brillantes", ha señalado la directora. Así, 'Yuli' es una película sobre un bailarín "en la que se baila mucho, porque la mayoría de películas sobre baile hay poco baile: mira 'Cisne negro', que es un thriller".

En cualquier caso, uno de los temas que subyace en la historia de Acosta es el del racismo. "Todavía hay racismo en cualquier parte del mundo", ha aseverado Laverty, idea compartida por Bollaín. "El racismo sigue muy vigente, aunque en el caso de Cuba creo que la revolución igualó a todo el mundo mucho más. Al racismo hay que combatirlo culturalmente: si no, en cuanto te descuidas, mira a Trump", ha ironizado la directora.

AGRADECIMIENTOS A CUBA

Acosta asegura "no haber sentido racismo" a lo largo de su carrera - "al contrario, he tenido la suerte de que haya gente que ha visto en mi el 'Romeo' que nunca vi"--, si bien reconoce que no es lo habitual en el mundo de la danza. "El racismo es una realidad. En Inglaterra no hay colores, pero en América todavía hay mucho por hacer", ha reconocido.

El bailarín, que continúa su carrera ahora en la dirección de manera habitual y con un pie en su país de origen, ha explicado que se siente "muy agradecido" a Cuba. "A mí me quitaron la opción de disfrutar allí en la adolescencia, despertar con mis padres...soy muy cubano y estoy muy agradecido a mi país por darme la posibilidad de estudiar este arte gratuitamente", ha concluido.