Paul Laverty, jurado del Festival de Cannes, critica a Hollywood por "vetar" a Bardem o Susan Sarandon al apoyar a Gaza

Cannes, FRANCIA: IPA84597146 - Cannes, 79th Cannes Film Festival 2026, photocall della giuria Nella foto: Demi Moore, Isaach de Bankolé, Laura Wandel, Stellan Skarsgrd, Chloé Zhao, Jury President Park Chan-wook, Ruth Negga, Diego Céspedes and Paul Lavert - Alberto Terenghi / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El guionista escocés Paul Laverty, uno de los miembros del jurado oficial de la 79.ª edición de Cannes, ha criticado a Hollywood por "vetar" a intérpretes como Javier Bardem, Susan Sarandon o Mark Ruffalo por apoyar y defender a Gaza, según informa 'Deadline'

"¿No es fascinante ver a algunos como Susan Sarandon, Javier Bardem y Mark Ruffalo vetados por sus opiniones en contra del asesinato de mujeres y niños en Gaza? ¡Qué vergüenza para la gente de Hollywood que hace eso! Les tengo todo mi respeto y mi total solidaridad. Son lo mejor de nosotros, los admiro", ha afirmado Laverty al final de la rueda de prensa del jurado.

Además, Laverty ha dado su visto bueno al cartel de 'Thelma & Louise' de Cannes , que ha sido criticado por el grupo francés de igualdad de género Le Collectif 50/50 por "lavado de imagen feminista", dado que solo cinco de las 22 películas que compiten en el festival son de directoras.

"¿Puedo decir una pequeña cosa, por supuesto, y felicitar al Festival de Cine de Cannes y al maravilloso cartel que han creado? Absolutamente icónico. Sencillamente brillante", ha comentado Laverty al respecto.

En la primera pregunta, Laverty ha asegurado que el Festival de Cannes es un oasis de paz en un mundo turbulento, según el medio citado. "Especialmente en estos tiempos, en estos tiempos tan oscuros, se ve tanta violencia y violencia sistemática, genocidio en Gaza; la idea de venir a un festival, que es una celebración de la diversidad, la imaginación y la ternura", ha contestado.

Laverty fue detenido el pasado 25 de agosto por la policía de Escocia al ser acusado de terrorismo por llevar puesta una camiseta con la inscripción 'Genocidio en Palestina, es hora de actuar'.

El jurado del Festival de Cannes está presidido por el coreano Park Chan-wook y lo completan figuras internacionales como Demi Moore, Ruth Negga y Stellan Skarsgard; pasando por directores de la talla de Chloé Zhao y el chileno Diego Céspedes o la cineasta Laura Wandel.