El Festival de Cannes arranca con Almodóvar, Sorogoyen y Los Javis compitiendo por la Palma de Oro

Archivo - Almodóvar, Los Javis, y Sorogoyen competirán por la Palma de Oro en la próxima edición del Festival de Cine de Cannes - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La 79.ª Edición del Festival de Cannes 2026 arranca este martes 12 de mayo hasta el próximo 23 de mayo de 2026. Las películas españolas 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, competirán por la Palma de Oro. Ninguno de los cuatro directores ha sido reconocido hasta ahora con el máximo galardón del certamen galo.

Esta concurrencia de películas españolas en la sección oficial no se producía desde 1954 cuando, según la publicación 'Industrias del cine', compitieron hasta cuatro cintas: 'Aventuras del barbero de Sevilla', de Ladislao Vajda; 'Todo es posible en Granada', de Carlos Blanco y José Luis Sáenz de Heredia, 'Cómicos', de Juan Antonio Bardem; y 'Sangre y luces', de Georges Rouquier y Ricardo Muñoz Suay.

Sin embargo, nunca tres largometrajes españoles han competido por la Palma de Oro, ya que este galardón se concedió por primera vez en 1955.

El año pasado optaron al galardón dos metrajes españoles, 'Sirat', de Oliver Laxe, y 'Romería', de Carla Simón, pero la Palma de Oro fue para 'Un simple accidente', del iraní Jafar Panahi. La única película española que hasta el momento ha ganado la Palma de Oro es 'Viridiana', de Luis Buñuel.

'Amarga Navidad' es un relato profundamente personal en el que el director manchego vuelve a situar a un cineasta en el centro de la historia como ya hizo en 'Dolor y gloria'. "Son los pesonajes que mejor conozco", argumentó el director en una entrevista a Europa Prees concedida con motivo del estreno de su largometraje el 20 de marzo. Con su película Almodóvar admitió que pretendía "zarandear un poco a esa figura totémica del director y ver sus debilidades y sus fallos".

La cinta está protagonizada por Barbara Lennie, que interpreta a una directora de publicidad en crisis tras la muerte de su madre, y Leonardo Sbaraglia que encarna al guionista Raúl Durán.

En 'La bola negra', Javier Calvo y Javier Ambrossi adaptan una obra inacabada de Federico García Lorca en la que se cuentan las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y la actualidad). Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia.

Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Penélope Cruz, Lola Dueñas y Glenn Close encabezan el reparto de esta producción que se estrenará en las salas de cine el 2 de octubre.

La tercera película española seleccionada para competir por la Palma de Oro es 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, está escrita por Isabel Peña y el propio Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo. Su protagonista es también un director de cine, Esteban Martínez, una leyenda tanto por sus películas como por su pasdo de violencia y excesos. Para su nuevo proyecto le ofrece un papel a su hija Emilia con el pretexto de ayudarla en su estancada carrera de actriz. La convivencia del rodaje dará lugar a una intimidad que no tenían desde hace años, pero también reavivará viejos dolores que nunca se curaron. La cinta llegará a los cines el 26 de agosto.

Su director ha expresado su satisfacción por la nominación de 'El ser querido' en Cannes. "Participar es como si se cerrara un círculo", ha indicado Sorogoyen en declaraciones distribuidas por Movistar en alusión al contacto que mantuvo en 2022 con Javier Bardem en Cannes para proponerle participar en su siguiente proyecto, la película que ahora ha sido nominada y que protagoniza junto a Victoria Luengo, Raúl Arévalo, Marina Foïs, Mourad Ouani, Raúl Prieto, Melina Matthews, Laura Birn, Nuria Prims, Pablo Gómez-Pando, Pepa Gracia o Malena Villa.

"Le explicamos que solo teníamos unas pocas líneas escritas, un tema que nos interesaba y un universo concreto. Pero, sobre todo, que contábamos también con Victoria Luengo, la otra actriz para quien escribimos 'El ser querido'", ha explicado el director.

"Javier (Bardem) nos recibió en el Hotel Martínez y empezó ahí el viaje que nos ha llevado hasta aquí. Solo podemos decir que estamos igual de agradecidos que de ilusionados por cerrar el círculo cuatro años después en el mismo lugar donde nació todo", ha concluido Sorogoyen, quien se ha comprometido a disfrutar de "cada minuto" que le regale el festival.

NINGUNO HA OBTENIDO AÚN LA PALMA DE ORO

Aunque ninguno de los tres realizadores ha obtenido hasta ahora la Palma de Oro en Cannes, Almodóvar si ha sido reconocido en el certamen con premios como el de Mejor Director por 'Todo sobre mi madre' en 1999 y Mejor Guión por 'Volver', en 2006. Antes de este año, el cineasta manchego ya ha participado en la sección oficial de Cannes en seis ocasiones.

Por su parte, Rodrigo Sorogoyen, optó también a la Palma de Oro en 2022 por 'As bestas'. Mientras, esta será la primera participación de Los Javis en la sección oficial.

CINEASTAS PIDEN A LA UE QUE "REFUERCE" EL CINE EUROPEO

Coincidiendo con el incio del certamen, algunos de los seleccionados -como Sorogoyen, Pawlikowski, Skarsgard y Wandel- han firmado una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que piden a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que se garantice "la integridad del vital y valioso" programa MEDIA -fundado en 1991, diseñado para apoyar la industria cinematográfica y audiovisual europea-. Además piden que se refuercen sus recursos.

A ellos se suman los cineastas Francis Ford Coppola, Oliver Laxe o Costa-Gavras, así como actrices como Juliette Binoche y Sandra Hüller, así como diferentes asociaciones del sector -como el colegio audiovisual de SGAE cuya vicepresidenta es Inés París-. También firman la carta Joachim Trier, Ruben Östlund, Vicky Krieps, Rebecca Zlotowski, Yorgos Lanthimos, Ilker Çatak, Michel Hazanavicius, Agnieszka Holland, Lukas Dhont, Nadav Lapid, Laura Wandel, Ariane Labed, Agnès Jaoui, Clémence Poésy, Arnaud Desplechin, Cedric Klapisch, Arthur Harari, Danis Tanovic y Margarethe Von Trotta.

"Nosotros, profesionales del cine y ciudadanos europeos -todos amantes del cine-, hacemos un llamamiento a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros para que garanticen el éxito y la integridad a largo plazo del vital y valioso programa MEDIA y refuercen sus recursos. No hay valores compartidos, ni democracia, ni poder de influencia europeo sin la creación artística", firman en la misiva.

Por otro lado, explican que para que el cine europeo "prospere" y se "expanda" internacionalmente, la Unión Europea debe revisar las normas que permiten esto y que el futuro de MEDIA en el nuevo programa AGORA EU es el siguiente paso.

"Ha llegado el momento de escribir el próximo capítulo de la historia del cine europeo, con una ambición aún mayor, acorde con los desafíos que afrontamos. No debemos olvidar que el destino de la democracia y el del cine, ambos nacidos en Europa, están íntimamente ligados. Porque cada vez que se inaugura una sala de cine, la vida democrática se reafirma", apuntan.