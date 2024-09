Pedro Almodóvar: "Es delirante que la ultraderecha española convierta a los inmigrantes en invasores"

El cineasta presenta 'La habitación de al lado' en la Mostra de Venezia junto a las actrices Tilda Swinton y Julianne Moore

El director Pedro Almodóvar, quien ha presentado este lunes en la Mostra de Venezia su nueva película 'La habitación de al lado' junto a las actrices Tilda Swinton y Julianne Moore, ha calificado de "delirante" que la ultraderecha española quiera "convertir" a los inmigrantes en "invasores".

"Aunque la película habla de un caso personal y particular de generosidad, quiero mandar un mensaje de abrir los brazos a todos esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras y que, según la ultraderecha española, pretenden que el Gobierno mande a la Marina para impedir que entren: o sea, convertirlos en invasores", ha lamentado el cineasta durante la rueda de prensa oficial.

Para Almodóvar, se trata de una postura "delirante, profundamente estúpida e injusta" que, para responder, propone "hacer justo lo contrario en un mundo tan complejo" y que está "lleno de peligros", mencionando también los riesgos que conlleva el cambio climático. Para el director de 'Hable con ella', la similitud con su película es la de hablar de una mujer que agoniza "en un mundo que probablemente también esté agonizando".

'La habitación de al lado', primera película rodada en inglés por Almodóvar, cuenta la historia de una madre (Tilda Swinton)y una hija separadas por un gran malentendido y, entre ambas, otra mujer, Ingrid (Julianne Moore), amiga de la madre, es depositaria del dolor y la amargura de ambas. La muerte y la amistad son los temas centrales de este trabajo.

"Creo que la única solución, y tal vez peque de pretencioso, es que cada uno desde su lugar debe manifestarse en contra de todo este negacionismo. Y debe hacerlo en los ámbitos que le son propios, la casa, el trabajo, la calle. Tenemos que parar este tipo de manifestaciones negacionistas", ha remarcado el director, para quien el planeta "está en peligro" y entiende que, si no se actúa estará "en un peligro mayor".

Almodóvar ha explicado que ve a esta nueva película como una "respuesta a los discursos del odio que se oyen cada día" en España y en "todo el mundo", al tiempo que ha añadido que su actitud a día de hoy es la de "intentar ser optimista". Así, ha citado a la escritora ya fallecida Almudena Grandes, recordando la dedicatoria que le escribió en uno de sus libros: 'Pedro, la alegría es la mejor de las resistencias'.

A FAVOR DE LA EUTANASIA

También ha aludido a la eutanasia, en relación con el punto de vista que ofrece 'La habitación de al lado'. Almodóvar, quien reconoce que la enfermedad ha limitado su "movimiento en general" y que ha estado muy presente en su vida, cree que la cinta expresa "de un modo bastante alto" su posicionamiento a favor de la eutanasia.

"La enfermedad está ahí y todos los credos son muy importantes para la vida y la muerte, pero si no tienes ninguno, si no eres fiel a ninguno de esos credos, atentas directamente contra todos ellos, porque te conviertes en el dueño de tu propia existencia", ha explicado, reiterando la importancia de regulación de la eutanasia.

"Creo que España es el cuarto país europeo en tener una Ley de eutanasia, pero es urgente que exista en todo el mundo, sin que haya una regulación política ni judicial. Creo que simplemente el médico que atestigua la gravedad del paciente y su situación deberían ser suficientes", ha añadido.

SWINTON Y MOORE, "GRANDES ADMIRADORAS" DE ALMODÓVAR

Tanto Swinton como Moore se han declarado "grandes admiradoras" del cine del realizador español y han explicado qué ha supuesto para ellas trabajar junto al creador de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. Para Moore, la experiencia ha servido para dejar de pensar que la obra de Almodóvar es "únicamente algo español".

"No me había dado cuenta de que todo es Pedro. Caminando por el set, la primera vez que lo vi y todas las referencias, todos los colores, todos los objetos... pensé '¡Dios mío! ¡Está todo aquí! Hay tanto de él en cada cosa'", ha señalado para luego apuntar que ha aprendido sobre como Almodóvar "siente, piensa y ve el mundo".

"Me alegro de que me haya elegido porque sus películas siempre han sido tan vibrantes para mí y ahora he podido ser parte de eso, de eso humanidad: no sé cómo logré entrar en este mundo, pero simplemente me siento afortunada", ha apuntado.

Por su parte, Swinton, quien ha recordado cómo la primera película que vio de Almodóvar fue 'Mujeres al borde de un ataque de nervios, considera que el gran logro del director es el de crear "un mundo suyo pero que el resto puede reconocer". "Pensé que nunca encontraría espacio en su escenario para mí, por la forma en la que me veo y en la que hablo. Y, sin embargo, un día, cuando estaba en el mismo espacio que él, tuve el arrebato de decirle: 'escucha, aprenderé español para ti'", ha comentado entre los aplausos de los asistentes.