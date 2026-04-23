'Los Peores Años De Nuestra Vida', Con Guion De David Trueba, Llega A Flixolé Junto A Dos Películas Más Del Cineasta - FLIXOLÉ

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Los peores años de nuestra vida', la comedia española de los 90 dirigida por Emilio Martínez-Lázaro ('Al otro lado de la cama', 'Ocho apellidos vascos') y con un guion firmado por David Trueba ('Siempre es invierno', 'Saben aquell'), llega a FlixOlé este viernes 24 de abril. Además, la plataforma ampliará su catálogo con dos cintas dirigidas por Trueba: 'Obra maestra' y 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', ganadora del Goya a mejor película en 2014.

Protagonizada por Ariadna Gil, Jorge Sanz y Gabino Diego, 'Los peores años de nuestra vida' fue la segunda película española más taquillera de 1994, atrayendo a más de 720.000 espectadores a las salas.

La película, heredera de la comedia urbana madrileña que impulsaron cineastas como Fernando Trueba o Fernando Colomo, sigue a Roberto (Jorge Sanz) y Alberto (Gabino Diego), dos hermanos veinteañeros muy distintos entre sí.

Mientras que el primero es despreocupado y no tiene demasiada personalidad, aunque sí el don de la belleza, Alberto es culto y tiene conversación, pero ni es atractivo ni puede evitar sacar a relucir su pedantería. La vida de ambos dará un giro al conocer a su vecina María (Ariadna Gil), de la cual se enamoran aunque Roberto, convencido de que es la chica ideal para su hermano, trata de mantenerse al margen.

David Trueba escribió el guion de 'Los peores años de nuestra vida' mientras, a sus 24 años, se encontraba estudiando en el American Film Institute de Los Ángeles. Colaborador en el libreto de 'Amo tu cama rica', estrenada en 1991, enseñó este nuevo boceto a su director, Emilio Martínez-Lázaro, que se entusiasmó con el proyecto. En palabras del realizador, "David Trueba tenía clarísimo que el protagonista tenía que ser Gabino Diego". El actor encajaba perfectamente en el perfil, habiendo encarnado roles similares en películas como 'Belle Époque', del mayor de los Trueba.

Jorge Sanz y Ariadna Gil, quien ya había protagonizado la mencionada 'Amo tu cama rica', eran dos de las caras más reconocibles del momento, por lo que eran idóneos para conformar junto a Diego el triángulo amoroso protagonista. Completan el reparto Maite Blasco, Agustín González, Jesús Bonilla, Carme Elías, Toni Cantó o Ana Álvarez.

MÁS PELÍCULAS DE DAVID TRUEBA EN FLIXOLÉ

Además de 'Los peores años de nuestra vida', FlixOlé también ha incorporado recientemente a su catálogo la cinta dirigida por David Trueba 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', ganadora del Goya a mejor película en 2014. Además, la plataforma estrenará próximamente, en una fecha aún por determinar, la película de Trueba 'Obra maestra', estrenada en el 2000 y también con Ariadna Gil como protagonista.

Respecto a Emilio Martínez-Lázaro, 'Los peores años de nuestra vida' será el séptimo de sus trabajos con presencia en la plataforma. Se encuentran disponibles títulos como 'Las palabras de Max' (su ópera prima, estrenada en 1978), 'Todo va mal' (1984), 'Carreteras secundarias' (1997), 'La voz de su amo' (2001), 'Las 13 rosas' (2007) y 'La montaña rusa' (2012).