'El precio de la red', 'La obra madre' y 'Ceniza en la boca', propuestas de cartelera para el puente del Pilar

Archivo - Escena de 'El precio de la red'. - SONY PICTURES - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cartelera de este viernes incluye una amplia oferta cinematográfica para disfrutarla en el puente del Pilar. Entre los estrenos destaca 'El precio de la red', la película que desentraña la parte oculta de Facebook, y la cinta de terror protagonizada por Jessica Chastain, 'La otra madre'. 'Escape room 2', el drama social 'Ceniza en la boca' y 'La vida de una mujer', estarán también en los cines.

Descrita como una pieza complementaria de 'La red social', la nueva película de Aaron Sorkin se centra en los acontecimientos que tienen lugar casi dos décadas después de que el genio programador y un grupo de pioneros de la tecnología inventaran lo que acabaría convirtiéndose en la mayor plataforma de redes sociales del mundo. 'El precio de la red' cuenta la historia real de cómo Frances Haugen (Madison), una joven ingeniera de Facebook que consigue la ayuda de Jeff Horwitz (White), un reportero del Wall Street Journal, para emprender un peligroso viaje que acaba destapando los secretos más ocultos de la red social.

'La otra madre' es un estremecedor viaje del exitoso director de terror Rob Savage al tenebroso mundo de una niña, Bela, y la relación que forma con una siniestra entidad de su casa que guarda un asombroso parecido con su propia madre. Jessica Chastain, Dichen Lachman, Karen Allen, Jay Duplass y Arabella Olivia Clark forman parte del reparto.

Igor Legarreta dirige 'Las ciega hormigas' un film protagonizado por Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga, Unax Hayden, Patxi Bisquert y Carlos Santos que transcurre en Vizcaya en 1935. Un duro temporal hace encallar un barco inglés con toneladas de carbón en su interior. Durante la noche, los vecinos de Algorta se agolpan en la costa para rescatar el oro negro. Sabas Jauregui lo ve como un golpe de suerte; Josefa, su esposa, como un mal presagio.

Hèctor Claramunt dirige 'Escape room 2' la secuela de la cinta que se estrenó en 2022 como adaptación cinematográfica de la obra teatral del mismo título. En esta ocasión, cinco años después, Edu, Marina, Viky y Rai vuelven a coincidir misteriosamente en un nuevo local de moda situado en lo alto de la montaña de Montjuïc, donde antiguamente se encontraba el parque de atracciones. No tardarán en darse cuenta de que aquel establecimiento no es lo que parece.

En busca de una vida mejor, Lucila viaja con su hermano Diego desde México para encontrarse con su madre en Madrid, quien lleva ahí ocho años trabajando ilegalmente para mantenerlos. Al llegar, la vida que los espera resulta más dura de lo que imaginaban. Diego Luna dirige 'Ceniza en la boca' un drama social sobre la migración.

En 'La vida de una mujer', su protagonista Gabrielle es una prestigiosa cirujana de 55 años y jefa de departamento en un hospital, que ha dedicado su vida al trabajo. Entre las exigencias de su profesión, su matrimonio y una madre que depende de sus cuidados, apenas le queda tiempo para sí misma. Cuando una escritora se une al equipo del hospital para poder hacer una novela, la vida estable y feliz de Gabrielle se vuelve del revés.

Basada en las novelas infantiles de Enid Blyton, llega 'El arbol muy muy lejado', una película de aventuras enla que una familia moderna se ve obligada a mudarse a la campiña inglesa. Sus hijos descubren un árbol mágico capaz de transportarlos a mundos desconocidos. A través de sus aventuras, la familia aprende a reconectar y a valorarse mutuamente de nuevo.

Y también para el público más infantil y juvenil, Doraemon llega de nuevo a la gran pantalla con 'Aventuras en el mundo del arte' en la que el popular personaje de animación, Nobita y sus amigos entran dentro de una pintura que los transporta a Artelia, un mundo ilustrado inspirado en la Europa medieval.