Los Premios Forqué se entregarán en Madrid el 13 de diciembre con 357 producciones participantes

MADRID, 21 Oct.

Los Premios Forqué de la industria audiovisual celebrarán su 31º edición en Madrid el próximo 13 de diciembre con 357 producciones participantes. La ceremonia de entrega se desarrollará en el IFEMA, dond se darán cita las producciones más destacadas del año en el panorama audiovisual español, así como las candidatas a Mejor Película Latinoamericana del Año y una destacada figura de la producción española que recibirá la Medalla de Oro honorífica entregada anualmente.

Tras cerrarse oficialmente el periodo de inscripción, este año se han contabilizado un total de 357 producciones participantes, de las cuales hay 124 largometrajes de ficción, 83 documentales, 9 cintas de animación, 70 cortometrajes, 40 series, 31 producciones latinoamericanas y 113 títulos que competirán para hacerse con el Premio al Cine y Educación en Valores.

Las votaciones para seleccionar a las obras nominadas se mantendrán abiertas hasta el próximo 2 de noviembre a las 21 horas, fecha hasta la cual los diferentes participantes en las votaciones --socios de EGEDA, Comité de los Premios PLATINO y la Junta Directiva de FIPCA, prensa especializada, la Fundación FAD Juventud y centros educativos-- podrán elegir sus candidatas para cada categoría.

Una vez realizado el escrutinio por el notario, este dará a conocer a EGEDA las cuatro obras (tres en caso de la categoría a Mejor cortometraje cinematográfico) que hayan reunido mayor número de votos, que se considerarán finalistas. En caso de producirse un empate para el último puesto más votado entre las nominadas, se sumarán con carácter excepcional estas producciones a las finalistas, que se anunciarán próximamente.

LOS FORQUÉ INICIAN LA NUEVA TEMPORADA DE PREMIOS

La entidad de gestión EGEDA anunciará próximamente la lista de nominaciones, que saldrán de las obras audiovisuales estrenadas a lo largo del año en España.

En las categorías al Mejor Largometraje de Ficción, Largometraje Documental, Largometraje de Animación, Cortometraje y Serie, serán los socios de EGEDA los votantes de las finalistas. En el caso de los galardones a la Mejor Interpretación Masculina y Femenina y a la Mejor Interpretación Masculina y Femenina en Serie, votará un jurado compuesto por periodistas especializados.

Por su parte, los miembros del comité de los Premios Platino y de la junta directiva de Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual (Fipca) seleccionarán las candidaturas a Mejor Película Latinoamericana del Año. Por último, las nominadas al premio al Cine y Educación en Valores serán elegidas por los socios de EGEDA, junto con la Fundación FAD Juventud y los centros educativos que deseen participar.

Una vez anunciadas las producciones nominadas, comenzará una segunda fase de votación que se extenderá hasta el 27 de noviembre a las 21 horas, de la que se obtendrán las ganadoras de la 31º edición de los Premios Forqué.