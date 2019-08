La presidenta del Festival de Venecia no acudirá a la proyección de la película de Polanski

Publicado 28/08/2019 17:29:03 CET

VENECIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora argentina Lucrecia Martel, presidenta en la 76ª edición del Festival de Cine de Venecia, ha asegurado que no acudirá a la proyección de la película de Roman Polanski 'J'accuse (un oficial y un espía)' debido a la condena que pesa sobre el cineasta por una violación con una menor en 1977.

Durante la rueda de prensa de inauguración del certamen, martel ha sido preguntada sobre si vería la película "influenciada por el comportamiento" de Polanski en el pasado. "No separo al hombre del trabajo y la presencia de Polanski en la programación me hizo sentir incómoda", ha señalado la cineasta.

"Investigué un poco sobre el caso y vi que la víctima consideraba cerrado este asunto, sin negar los hechos denunciados. No puedo estar por encima del caso legal, pero puedo simpatizar con la víctima", ha apuntado para luego anunciar que no acudirá a la proyección de la película al "representar a muchas mujeres argentinas que luchan en este frente".

"No quiero levantarme y aplaudirlo. Pero me parece apropiado que la película esté en el festival, para que haya debate sobre estos temas", ha señalado. Por el contrario, el director del certamen, Alberto Barbera, ha defendido que Polanski "sigue siendo uno de los grandes maestros del cine", según recoge Europa Press del 'Corriere della sera'.

"La historia del arte está llena de artistas que han cometido crímenes y Polanski sigue siendo uno de los últimos grandes maestros del cine. No creo que podamos esperar doscientos años para juzgar su película, a mi me gustó y no soy juez, sino crítico de cine. Mi trabajo termina aquí", ha añadido.

La escasa presencia de directoras --solo dos entre las 21 películas que participan en la sección oficial-- también ha estado presente en la rueda de prensa. Martel incluso ha defendido la puesta en marcha de cuotas para promover la presencia de mujeres en el certamen.

"El tema de las cuotas no satisface a ninguna mujer, pero no veo otra solución en esta fase de transición. En 76 ediciones hubo muy pocas ¿Por qué no intentar al menos durante un par de años hacer 50/50, mitad mujeres y mitad hombres?", ha cuestionado.