Primer vistazo de Johnny Flynn como David Bowie en el biopic Stardust

Ya está aquí la primera imagen del actor y músico Johnny Flynn ('Beast', 'Viaje a Sils Maria') convertido en David Bowie, en el biopic sobre el icónico cantante 'Stardust', que dirige Gabriel Range ('I Am Slave') y que narrará los primeros años de la carrera del mítico artista.

La película estará ambientada en 1971 y seguirá la carrera de Bowie con solo 24 años, momento en el que dejó el Reino Unido para embarcarse en su primera gira por Estados Unidos, acompañado por el publicista Rob Oberman (Marc Maron). En el viaje, el cantante de 'Let's Dance' y 'Dancing in the Street' descubrirá a su álter ego, Ziggy Stardust.

El biopic no tiene el apoyo de la familia del cantante, fallecido en enero de 2016. Al no contar con la autorización de los herederos del artista, en la película no podrá incluirse nada la música de Bowie.

"Tengo bien claro que a nadie se le han concedido los derechos musicales para realizar cualquier biopic, lo hubiera sabido", escribió Duncan Jones, hijo de Bowie, en su cuenta de Twitter en enero de 2019, cuando se supo el fichaje de Johnny Flynn para la película.

I think this journalist needs to do some investigative reporting. Pretty certain nobody has been granted music rights for ANY biopic... I would know.