La productora Esther García recibirá el Premio a una Trayectoria 2026 en el IX Festival Cine por Mujeres Madrid

Archivo - La productora Esther García recibe el Premio Donostia durante la gala inaugural de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en el Teatro Victoria Eugenia, a 19 de septiembre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País V - Unanue - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La productora Esther García recibirá el Premio a una Trayectoria Profesional 2026 del Festival Cine por Mujeres Madrid, un reconocimiento a sus más de cinco décadas de carrera y a su contribución a la industria cinematográfica española.

El galardón se entregará el próximo 27 de octubre durante la gala de inauguración de la IX edición del certamen, que tendrá lugar en el Palacio de la Prensa de Madrid.

El Comité de Programación del festival ha decidido distinguir la "impresionante y fructífera carrera" de García, una de las productoras ejecutivas más reconocidas del cine español y figura fundamental de El Deseo, compañía fundada por Pedro y Agustín Almodóvar desde la que se han impulsado algunos de los proyectos más destacados de la cinematografía española de las últimas décadas.

Con más de cinco décadas de trayectoria profesional, García acumula más de ocho galardones, entre ellos el Premio Nacional de Cinematografía, y trabaja desde 1986 en El Deseo, donde ha participado en la producción de buena parte de la filmografía de Pedro Almodóvar, además de respaldar proyectos de otros cineastas.

El Festival Cine por Mujeres Madrid reivindica con este premio el papel de las mujeres en todos los ámbitos de la industria cinematográfica y busca contribuir a "reescribir el relato de la historia del cine desde una perspectiva integradora e igualitaria", poniendo el foco también en las profesionales que han contribuido a su desarrollo desde la creación y la producción hasta la distribución, promoción y consumo.

Anteriormente, este galardón lo han recibido personalidades como la compositora Zeltia Montes en 2025; la crítica y escritora Nuria Vidal, en 2024; la programadora de la Filmoteca Española Catherine Gautier, en 2023; la directora Isabel Coixet, en 2022; la directora Cecilia Bartolomé, en 2021; la sonidista Eva Valiño, en 2020; la montadora Teresa Font, en 2019; y la productora Belén Atienza, en 2018.