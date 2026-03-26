'Proyecto Salvación', 'Altas capacidades' y 'Dos fiscales' despiden el mes de marzo en los cines

Fotograma de 'Maigret y la muerte del embajador' - ADSO FILMS

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Proyecto Salvación' llega este fin de semana como una de las grandes apuestas del género de ciencia ficción de este año. La última cartelera de marzo incluirá además la comedia española 'Altas capacidades', el thriller histórico 'Dos fiscales' y la película de terror 'Te van a matar', además de la película de misterio 'Maigret y la muerte ddel embajador'. Y con tematica religiosa se estrena 'La última cena', de Mauro Borelli', en víspera de la Semana Santa.

'Proyecto salvación', basada en la novela de Andy Weir, es uno de los grandes estrenos de ciencia ficción del año. Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller la cinta se destaca por su tono épico, humano y complejidad técnica a la que se une el papel de Ryan Gosling. En la película, un profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol.

Víctor García León dirige 'Altas capacidades', una comedia ácida y satírica que aborda las obsesiones de la clase media con la educación y el éxito de sus hijos. La trama sigue a Alicia y Gonzalo, un matrimonio que recibe una advertencia del colegio público sobre su hijo. Esta noticia activa sus miedos a que el niño "se quede atrás", desencadenando una serie de situaciones cómicas e incómodas que retratan la presión social por la excelencia académica.

'Te van a matar' es una película de terror y acción con toques de humor negro. Protagonizada por Zazie Beetz y dirigida por Kirill Sokolov sigue a una joven que acepta un trabajo en un lujoso rascacielos de Nueva York, solo para descubrir que es una trampa de un culto para ofrecer sacrificios humanos.

La cartelera de esta semana incluye además cine de intriga como 'Dos fiscales', dirigida por Sergei Loznitsa, un tenso thriller histórico y drama moral ambientado en la Unión Soviética de 1937, durante las grandes purgas estalinistas. Narra la historia de un joven y honrado fiscal que intenta buscar justicia para un prisionero inocente, enfrentándose a la corrupción de la policía secreta.

'Shelter. El protector' es también thriller de acción que transcurre en una remota isla en la que un hombre que vive en el exilio rescata a una niña de una peligrosa tempestad, lo que desencadena una serie de eventos que los ponen a ambos en grave peligro. A medida que sus destinos se entrelazan, su misión será protegerla a toda costa, mientras se enfrenta a los enemigos de su pasado, en una trepidante odisea por sobrevivir.

Basada en el best seller de Georges Simenon 'Maigret y los ancianos', llega a los cines 'Maigret y la muerte del embajador', la comedia francesa escrita y dirigida por Pascal Bonitzer. El comisario Maigret deberá desentrañar el misterio de la muerte de un embajador en un entramado de pasiones ocultas, silenciosos sospechosos y viejar rivalidades familiares.

'Un Altre Home', dirigida por David Moragas, es una historia de amor contemporánea con toques de comedia que explora la complejidad de las relaciones de pareja y las decisiones que se toman en la trentena. Marc y Eudald, una pareja estable que aparentemente tiene una vida ordenada, se ven desestabilizados por la llegada inesperada de un nuevo vecino al piso de enfrente.

Ambientada casi íntegramente en una sala de vistas, 'Yo te creo' acompaña a una mujer que debe defender ante un juez la custodia de sus hijos y hacer oír su versión frente a la de su exmarido, en un procedimiento que pone a prueba los límites de la justicia y la capacidad del sistema para escuchar a las víctimas más jóvenes y vulnerables.

Coincidiendo con el inicio de la Semana Santa llega también a las salas 'La última cena', de Mauro Borelli, la película que revive los momentos que preceden a la Pasión de Cristo, contemplados desde la mirada de quienes caminaron junto a él. Una historia sobre la fe, la debilidad humana y la redención.