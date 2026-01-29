Reducen la pena a Pérez Santana por agresión sexual a Jedet por tomar alcohol y pastillas y pagar la indemnización

Archivo - CARMEN JEDET EN IMAGEN DE ARCHIVO - CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza ha condenado al productor Javier Pérez Santana a cuatro meses de prisión por un delito de agresión sexual contra la actriz y cantante Jedet e inhabilitación especial para trabajar con menores durante 2,6 años, así como libertad vigilada durante dos años -prohibición de aproximación de 500 metros con la víctima y de comunicación por cualquier medio-.

Aunque el juez entiende que sí hay responsabilidad penal, ha rebajado la condena al considera una "eximente incompleta" la intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas y sustancias, a lo que se une el atenuante de la reparación del daño, es decir, que el condenado, ha pagado ya la indemnización.

Además, el productor ha sido condenado como autor de un delito de leve de vejaciones injustas a una multa de 600 euros y a indemnizar a Jedet con 1.918,59 euros más intereses, junto con el pago de las costas del procedimiento. Así lo pone de manifiesto la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, contra la que cabe interponer recurso de apelación.

La sentencia da como hechos probados que en la fiesta de los Premios Feroz de 2023, coincidieron tanto la víctima como el acusado, quien se dirigió a Jedet en principio para alabar su trabajo, si bien a continuación la agarró el trasero, a lo que la actriz le recriminó la acción e intentó evitar su presencia. Esto molestó al productor que comenzó a decirle: "Eres muy mala y no te vamos a querer nada, nosotros que queríamos que formaras parte de nuestra familia, ahora te vamos a dejar fuera".

Pasado un breve tiempo, según relata el auto, el acusado volvió a acercarse a la actriz y ésta nuevamente rechazó el contacto con él, volviendo él a decirle las mismas palabras. Tiempo después, el acusado volvió a acercarse a ella y le agarró en dos ocasiones de uno de los pechos, por encima de la ropa, provocando el enfado de Jedet, que le volvió a recriminar su comportamiento.

Posteriormente, y por cuarta vez, el acusado se acercó a Jedet y comenzó a decirle "travelo de mierda, travesti envidiosa, puta". En su declaración, Pérez Santana comentó que tenía pocos recuerdos de esa noche, aunque recordaba haberse acercado al principio de la fiesta a Jedet. El productor ha confesado beber mucho alcohol esa noche mientras estaba en tratamiento con antidepresivos porque "hacía tres días que había enterrado a un íntimo amigo".

La sentencia otorga plena credibilidad a la declaración de la víctima conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, al entender que en su testimonio "no hay el más mínimo atisbo de incredibilidad subjetiva" y argumenta que su declaración ha sido persistente, coherente y sin contradicciones "esenciales".

Además, el juez entiende que dicha declaración está corroborada por testigos presenciales y por elementos periféricos como los vídeos del evento, lo que permite desvirtuar la presunción de inocencia del acusado.

JEDET ANIMA A LAS MUJERES A "ALZAR LA VOZ" ANTE AGRESIONES SEXUALES

La propia Jedet avanzó este miércoles el fallo contra Pérez Santana en un comunicado publicado en su perfil de Instagram, en el que confiesa que empatiza "profundamente" con el por qué de que muchas mujeres no denuncien porque "una tiene que revivir una y otra vez lo sucedido" y asegura que "denunciar también tiene un precio".

"Hoy, después de tres años, una sentencia judicial pone fin a un proceso que ha marcado profundamente mi vida. Después de tres años, he ganado el juicio por agresión sexual y vejaciones injustas contra la persona a la que denuncie", ha asegurado Jedet.

La artista señala que, durante estos tres años, ha vivido un proceso "largo, duro y profundamente desgastante" y admite que no ha sido fácil y que le ha afectado a su salud mental, a su trabajo y a su vida personal. "Ha sido una carga constante, una herida abierta que me acompañaba a todas partes. Empatizo profundamente con el por qué muchas mujeres deciden no denunciar", asegura.

En este sentido, lamenta que esos procesos sean "largos y complejos" porque una persona denunciante tiene que "revivir una y otra vez lo sucedido". "Denunciar también tiene un precio", agrega.

"Aún así, hoy tengo claro que hacerlo fue necesario. No podemos permitir que quienes cometen delitos contra nosotras queden impunes. Denunciar no es sencillo, pero es una forma de protegernos entre todas y de poner límites donde durante demasiado tiempo no los ha habido", ha afirmado Jedet.

Por último, la cantante anima a las mujeres de la industria cultural y audiovisual a alanzar la voz ante cualquier situación de abuso o de sobrepaso. "Sé que no soy la única y que hay compañeras que han vivido situaciones similares. Y aunque cada una tiene su tiempo y su proceso, es importante que entendamos que no estamos solas y que nuestras experiencias importan", apostilla.