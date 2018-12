'Roma' llega a tres cines en España y se estrena en Netflix una semana después

Publicado 05/12/2018 14:08:20 CET

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Roma', la película de Alfonso Cuarón que vuelve la vista atrás a la infancia del director en México, se estrena finalmente este miércoles 5 de diciembre en tres cines en España --los Verdi, en Madrid y Barcelona, y cines Albéniz en Málaga--, a la espera de su estreno en Netflix.

La citada plataforma, productora de la cinta, estrenará la película una semana después --el 14 de diciembre-- de su llegada a las salas de cine. De esta manera, se repite la situación que ya se dio en su estreno en México, donde las dos grandes cadenas de cine de ese país -- Cinepolis y Cinemex-- se negaron a exhibir 'Roma' por la política de streaming de Netflix, según recogía 'Variety'.

"Quiero muchas más funciones en México, tenemos todas las salas que hemos podido conseguir que, tristemente, son 40. Para poner las cosas en perspectiva, en Polonia se exhibirá en 57 salas y en Corea del Sur en 50. 'Roma' está disponible a todas las salas que la quieran exhibir", señalaba el propio cineasta en su Twitter.

Precisamente, en España cadenas como Cinesa también han rechazado la posibilidad de ofrecer la cinta previamente, puesto que entienden "no respeta la ventana de cine" ni se lanza "dentro de las pautas establecidas de exclusividad", en alusión a un periodo preferencial de explotación durante el cual no se exhiben las cintas en otros canales distintos al de las salas.

"Desde Cinesa siempre hemos dado la bienvenida a nuevos socios, pero si la estrategia de un distribuidor no coincide con la nuestra y no se ajusta a la ventana de cine, no reproducimos su película. Esta cinta en concreto no respeta la ventana de cine, por lo que no la vamos a exhibir en nuestras salas de cine", han señalado.

'Roma' ya inició su andadura por los festivales acompañada de polémica, ya que al estar producida por Netflix había quedado fuera del programa de Cannes. Los responsables del certamen francés condicionaron la inclusión de cualquier producción de una plataforma a un compromiso de su estreno en las salas francesas.

No ocurrió lo mismo en el Festival de Cine de Venecia semanas más tarde, donde la película se alzó con el León de Oro. El cineasta ya ha hablado en medios mexicanos sobre esta postura, como en el diario 'La jornada'. "Netflix se ha flexibilizado por 'Roma', no tomo postura, pero el mundo de las plataformas no es una moda: son nuevas tendencias", señalaba.