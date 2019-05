Ryan Reynolds es la voz de Pokémon Detective Pikachu: "No puedo evitar divertirme con lo que hago"

Actualizado 11/05/2019 11:04:45 CET

NUEVA YORK, 11 May.

Llega a nuestras pantallas la primera película de Pokémon rodada con acción real: 'Pokémon: Detective Pikachu'. En ella Ryan Reynolds pone la voz y los movimientos, gracias a la tecnología "motion capture", al héroe más conocido de este universo, que aquí hará las veces de detective.

Dirigida por Rob Letterman ('Pesadillas', 'Los viajes de Gulliver'), el filme combina acción, humor y misterio en una aventura que, según promete el propio Reynolds en una entrevista concedida a Europa Press durante la presentación del filme en Nueva York, hará las delicias de toda la familia.

¿Te imaginaste que un día darías vida a Pikachu?

La verdad es que nunca me lo habría imaginado. No vi este papel en mi bola de cristal, pero ahora estoy encantado de haberlo hecho. Tampoco me imaginé que daría vida en pantalla a Deadpool u otros personajes que he tenido la suerte de interpretar y que significan tanto para mi.

¿Qué te ha gustado de este nuevo reto en tu carrera?

Que es muy cool, y se trata de una película está hecha por gente que ama y entiende la cultura Pokémon.

¿Tú eras una de esas personas antes de embarcarte en este proyecto?

No lo era, así que tuve que aprender esa cultura rápidamente. Me ayudaron tanto el equipo de producción como la compañía Pokémon, que cuidan mucho cada detalle de ese universo para que todo sea auténtico.

¿Qué pensaste al leer el guión?

Cuando lo leí, intenté imaginarme la historia sin Pokémon, para ver si se sostenía sola. Y de inmediato me di cuenta de que funcionaba como tal, con elementos de misterio, amor y amistad. En el fondo es una historia bastante emotiva sobre personas que están algo perdidas intentado resolver un enigma, que se dan cuenta de que sus vidas están conectadas.

Háblanos de la experiencia de poner tu voz e incluso tus movimientos al personaje de Pikachu.

Fue una experiencia especial, y hasta cierto punto más envolvente que un rodaje normal, ya que no sólo se usó mi voz sino todos mis gestos gracias a la tecnología 'motion capture'. Y reconozco que aún no entiendo del todo por qué se usaron mis movimientos para dar vida a un Pikachu de apenas un metro de altura, pero lo hicieron captaron mis expresiones al detalle. Es algo increíble, que no creo que se podría haber hecho hace unos de años, ya que esta tecnología es puntera. Aprendí mucho.

Tienes diálogos muy divertidos. ¿Improvisaste?

Bueno, le di una vuelta al guión para hacerlo mío y luego también improvisé un poco; aunque tengo que reconocer que ya partía de algo que estaba muy bien escrito. No puedo evitar divertirme con lo que hago...

'Pokémon Detective Pikachu' es una película para toda la familia, ¿verdad?

Sí, y es que a mi no me gustan las películas que son solo para niños. Esta es para pequeños y mayores, y por eso me hace tanto ilusión verla con mis hijos. Pixar lo logra con sus filmes de animación, y creo que nosotros también con 'Pokémon Detective Pikachu'.