Sam Mendes, más cerca del Oscar tras ganar el premio del Sindicato de Directores de Hollywood con '1917'

Actualizado 26/01/2020 12:50:08 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La épica cinta de Sam Mendes, '1917', no deja de cosechar éxitos. El último de ellos lo ha obtenido durante la entrega de premios del sindicato de directores (DGA AWARDS), donde el filme se ha hecho con el galardón a la mejor dirección.

Esta victoria ha aumentado las posibilidades que el filme tiene de hacerse con el premio a la mejor película y el mejor director en los Oscar. Este reconocimiento se suma a los ya obtenidos en los Globos de Oro, los Bafta y los AFI, entre otros.

"Mi abuelo inspiró esta película", ha explicado Mendes al recoger el premio en la ceremonia que ha tenido lugar el pasado 25 de enero, en el Hotel Ritz-Carlton de los Angeles. "Cuando tenía 12 años, me hizo firmar un contrato prometiendo que escribiría una novela cuando cumpliera los 18. Obviamente, no soy un bicho raro y no lo hice", continuó narrando el cineasta antes de añadir: "Así que ahora me gustaría darle las gracias por aquello".

Según el propio Mendes, el galardón resultó de especial importancia para él al haber sido concedido por compañeros de su mismo gremio, lo que calificó como "conmovedor".

El cineasta, que obtuvo el mismo premio en 1999 por 'American Beauty', consiguió alzarse por encima de una dura competencia. Los directores Taika Waititi, Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Bong Joon-Ho han sido los realizadores a los que Mendes ha tenido que enfrentarse y con los que volverá a encontrarse en los Oscar, a excepción del neozelandés.

'1917' narra la aventura contrarreloj de dos soldados ingleses, durante la Primera Guerra Mundial. Su misión: llevar un mensaje más allá de las trincheras para evitar lo que puede convertirse en un terrible desastre. Filmada en su totalidad en un falso plano secuencia, la película de Mendes logra sumergir al espectador en pleno conflicto bélico.