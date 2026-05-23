Sánchez felicita a Los Javis el premio a Mejor Dirección en Cannes: "Engrandecen al cine español y emocionan al mundo"

Los directores Javier Calvo (d) y Javier Ambrossi (i) y la actriz Penélope Cruz a su llegada a la entrega de premios en la ceremonia de clausura del Festival Internacional de Cine de Cannes, a 23 de mayo de 2026, en Cannes (Francia). - Rocco Spaziani - Europa Press

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a los cineastas Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, tras ganar el premio a Mejor Dirección en la 79 edición del Festival de Cannes por su película 'La bola negra', galardón que han obtenido de forma compartida con el polaco Pawel Pawlikowski por 'Fatherland'.

Sánchez ha calificado de "histórico" el reconocimiento a través de su cuenta de X y ha destacado el "talento, valentía y compromiso con la memoria, la libertad y la diversidad" de los directores.

"Enhorabuena a Los Javis por este histórico premio a la Mejor Dirección en Cannes con 'La bola negra'. Vuestro talento, valentía y compromiso con la memoria, la libertad y la diversidad engrandecen al cine español y emocionan al mundo", ha escrito el presidente, que ha concluido su mensaje escribiendo "¡Felicidades!".

La película, en la que participan Penélope Cruz, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau y el artista Guitarricadelafuente, entre otros, narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas --1932, 1937 y 2017-- ligadas por la sexualidad, el deseo y el dolor; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

'La bola negra' había protagonizado la recta final del festival con una ovación de 20 minutos en su estreno en Cannes, solo superada por los 22 minutos que recibió 'El laberinto del fauno' en 2006. Al recoger el galardón, Ambrossi explicó que dirigir la película le llevó a preguntarse si estaba "honrando a quienes le precedieron". "La única forma de honrar el sufrimiento, el silencio, la muerte de las personas LGTBIQ que nos precedieron es asegurándonos de que las siguientes generaciones tengan más libertad", ha expresado.

Los Javis compartieron el premio en su discurso con otros dos cineastas españoles en la sección oficial, Pedro Almodóvar --a quien Calvo se refirió como "maestro"-- y Rodrigo Sorogoyen. Calvo explicó que 'La bola negra' habla de "ver al otro como un ser humano" y que "el arte nos hace ser mejores".