Santiago Segura critica por excesiva la condena a Valtònyc y lamenta la retirada de la obra en Arco: "Queremos libertad"

Sin Rodeos

El actor y director Santiago Segura ha lamentado la retirada de ARCOmadrid de la obra 'Presos Políticos', de Santiago Sierra alabando lo "políticamente incorrecto", y ha criticado por excesiva la condena a tres años y medio de cárcel al rapero Valtònyc. "El juez ha sido muy severo", ha declarado.

"Todo se mezcla, te presionan por ambos lados y al final dices: queremos libertad", ha expresado en una entrevista concedida a Europa Press, este jueves 22 de febrero, en el marco de la presentación de su nueva película 'Sin Rodeos', protagonizada por Maribel Verdú y en la que Cristina Pedroche debuta como actriz

"A este rapero podrían ponerle una multa, pero ¿la cárcel? Cuando hay corruptos que se van de rositas y está Undangarín por ahí. Es verdad que este chaval ha dicho cosas que han ofendido, y el código penal es así, pero creo que hay veces en las que la ley hay que aplicarla de otra manera", ha señalado.

Por su parte, Verdú ha definido como "lamentable" la retirada de la obra y ha cuestionado si "ahora van a empezar a retirar también cuadros de Goya y de Zurbarán en el Prado". "Todo es respetable, pero el fundamentalismo no", ha sentenciado.

'SIN RODEOS', ALGO DIFERENTE A TORRENTE

En este contexto, Segura ha explicado que su nueva película cuenta con un "humor inteligente" que dista de lo que venía haciendo anteriormente y de 'Torrente', y que en cierta medida se burla "de ciertos aspectos de la cotidiano" y de temas como la obsesión de los 'influencers' por grabar todo' o el acoso laboral.

"Quería generar endorfinas, sentimiento de liberación y dejar una especie de buen rollo o sentimiento positivo a la salida del cine", ha asegurado.

El filme cuenta con un reparto formado también por Candela Peña, Diego Martín, Rafael Spregelburd, Bárbara Santa-Cruz, el monologuista David Guapo, Toni Acosta, Cristina Castaño, Quique San Francisco, Wyoming, Florentino Fernández "Flo", Abigail Frías y Paco Collado.

En cuanto al argumento, gira en torno a la historia de Paz (Maribel Verdú) quien tiene una vida aparentemente perfecta con un trabajo, pareja y amigas. Pero en realidad, hay cosas en su entorno que no le gustan. Se siente angustiada y agobiada pero no se atreve a expresar sus sentimientos hasta que un día recurre a una extraña terapia que le hará decir absolutamente todo lo que piensa poniendo a todos en su sitio y diciendo a la cara la verdad.

Verdú ha aseverado que los espectadores se van a sentir identificados con muchas situaciones que vive la protagonista en las que se dice "no puedo mas con la vida, con las injusticias, o con que la gente ponga malas caras con todo".

En esta línea, el director ha indicado que cuando "se exagera mucho una cosa, se acaba convirtiendo en algo humorístico". "La situación laboral de paz es denunciable, pero es tan extrema que te puedes reír del desastre que tiene cromo jefe. Debemos reírnos de todo lo que nos afecta", ha expresado.

Algo a lo que se ha unido Verdú, quien ha destacado que para ella "el humor es vida y es fundamental para todo" y ha lamentado que "hoy en día no podría existir ni 'Gila' ni 'Martes y trece' puesto que su humor "estaría constantemente censurado". "Si no es por una asociación, es por otra", ha añadido.

DEBUT DE PEDROCHE

Por su parte, Pedroche, quien debuta en el cine interpretando a una 'ItGirl' con miles de seguidores en Instagram y obsesionada con las redes sociales, se ha mostrado "muy contenta" y ha alabado el trabajo de Segura y Verdú.

"Santiago es un director súper generoso que me ha dejado construir el personaje aportando cosas mías pero dirigiéndome. Y, además, en todas mis secuencias quien me daba la replica era la maravillosa Maribel Verdú. No podría haber tenido mejor empiece", ha declarado.

Asimismo, ha destacado que aunque el filme está en clave de humor, denuncia "cosas serias" y "te deja pensando". "Cuando hay algún problema, antes que estar con el móvil grabándolo hay que proteger a la gente y cuidarla y apoyarla, lo otro es absurdo", ha denunciado.

Por su parte, Acosta también ha expresado su admiración por el trabajo de Verdú ya que, según a relatado "ha estado en el 97% de las escenas" llevando a cabo "un trabajo impresionante" para gestionar "a cada una de las actrices con su energía y su forma de hacer".

Asimismo, ha animado a que no se tengan prejuicios contra Segura puesto que en esta ocasión "ha sabido dirigir una película de mujeres" de las que "no hay tantas". "El final habla de algo de una mujer que de verdad tiene un cambio en su vida y dice: yo también puedo", ha añadido.