Santiago Segura estrena mañana en cines 'Torrente presidente', envuelta en 'misterio' y con la vista en la taquilla

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Santiago Segura regresa este viernes, 13 de marzo, a las salas españolas con 'Torrente presidente', la sexta entrega de su exitosa saga iniciada en 1998 con 'Torrente, el brazo tonto de la ley'.

Santiago Segura regresa doce años después con la sexta entrega de la taquillera saga y en esta ocasión con la versión más política. En 'Torrente presidente', Segura recupera al expolicía casposo, machista y reaccionario para situarlo en el terreno de la política institucional e intentar dar el salto a la Moncloa

'Torrente presidente' se podrá ver en más de 1.000 pantallas de España, lo que supone, según Sony, "prácticamente todos los cines nacionales". Ya se han vendido más de 150.000 entradas en la preventa que arrancó el pasado 13 de febrero. "Lo de la preventa es un récord histórico para una película español", afirman desde Sony.

Por el momento, la nueva película de Segura permanece rodeada de misterio, ya que el director ha preferido no desvelar ningún detalle. No se han adelantado ni los habituales cameos de la saga ni siquiera el tráiler, porque, según ha explicado, "el primer fin de semana es para los fans de Torrente".

Así lo señaló Segura en X el pasado 12 de febrero. "Creo que son ellos los que se merecen ver esta película en primer lugar. Los que llevan años esperando, los que confían en que se lo van a pasar en grande con las nuevas burradas del personaje. Ese fin de semana verán la película sin que nadie se la cuente previamente, sin que les destripen cada cameo y les adelanten cada chiste. Comprarán ahora sus entradas, elegirán su cine, su sala y su fila favorita, sus acompañantes ideales y se prepararán para este festival de Torrentismo que se viene", aseguró.

En varios vídeos publicados en X, el cineasta ha advertido de forma irónica que quienes disfruten de las películas románticas, los atardeceres, la poesía o los gatitos no son el público de esta cinta. "Esta película no es para vosotros. No vayáis, es por vuestro bien", ha señalado.

"Si te ofende ver en las películas retratado el machismo, el racismo, la violencia gratuita, la escatología o la drogadicción. Gente buena y sensible del mundo, esta película no es para vosotros, vosotras, vosotres. Yo esta película no la vería, solo la he hecho", subrayaba en otro vídeo.

La película de 'Santiago Segura' competirá directamente en los cines con 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, que se estrenará en cines el próximo viernes 20 de marzo.