'Sirat', de Oliver Laxe, nominada a mejor película de habla no inglesa en los BAFTA 2026

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Sirat', la cinta española dirigida por Oliver Laxe, está entre las nominadas al premio a la mejor película de habla no inglesa en la 79.ª edición de los BAFTA, los galardones que cada año concede la Academia Británica de Cine y Televisión. La gala de entrega tendrá lugar el próximo 22 de febrero en su escenario habitual, el Royal Festival Hall de Londres.

Los actores Aimee Lou Wood ('The White Lotus') y David Jonsson ('Alien: Romulus') fueron los encargados de dar a conocer la lista de nominados de la nueva edición de los premios del cine británico en los que 'Sirat' compite por el BAFTA a la mejor película de habla no inglesa con la iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier, la tunecina 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania y 'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura.

El filme de Laxe suma más nominaciones tras las dos candidaturas que obtuvo la pasada semana a los premios Oscar, donde está nominada a mejor película internacional y mejor sonido por el trabajo de de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas que hicieron historia además convirtiéndose en primer equipo de sonido íntegramente femenino en lograr una consigue nominación al Oscar.

Ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, recibió dos nominaciones a los Globos de Oro en las categorías de mejor película en habla no inglesa y mejor banda sonora. Pero el filme español no logró hacerse con ninguno de los premios, que fueron para Ludwig Göransson por la música de 'Los pecadores' y para la brasileña 'El agente secreto', que también le dejó sin el premio a mejor película de habla no inglesa en los Critics Choice.

Además, 'Sirat' parte como una de las grandes favoritas de cara a los premios Goya, que se entregarán en Barcelona el próximo 28 de febrero, con 11 nominaciones, entre ellas las de mejor película y mejor dirección. El filme, una película original de Movistar Plus+, cuenta también en su palmarés con cinco premios del cine europeo, todos en categorías técnicas (mejor fotografía, montaje, diseño de producción, diseño de sonido y dirección de casting) y dos Premios Feroz (mejor músia y mejor tráiler).