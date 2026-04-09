Sorogoyen celebra el triplete español en Cannes: "Está muy bien que haya tres generaciones de cineastas"

El cineasta Rodrigo Sorogoyen ofrece una valoración tras el anuncio de la 79 edición del Festival de Cannes, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). La intervención se produce tras conocer que su película ‘El ser querido’ participará en la sección ofici - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rodrigo Sorogoyen ha celebrado el triplete español en el Festival de Cannes 2026, donde coincidirá con las nuevas película de Pedro Almodóvar y Los Javis, y ha destacado que se trata de "una gran representación" de "tres generaciones" del cine español, por lo que "hay que estar de enhorabuena".

"Es una gran representación, está muy bien que haya tres generaciones. Tenemos que estar todos de enhorabuena", ha señalado a los medios de comunicación, tras el anuncio de su película 'El ser querido' competirá por la Palma de Oro en la 79ª edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo.

Sorogoyen ha subrayado que la presencia de tres títulos españoles en la Sección Oficial es "importante porque demuestra una calidad y demuestra un interés hacia el cine español", y que este hito confirma "un momento brutal, increíble". "Hay que celebrarlo porque es como una especie de inercia lo que está ocurriendo, lo cual no significa que pueda dejar de ocurrir. Tener tres películas españolas es histórico y es la constatación de que estamos haciendo las cosas muy bien", ha destacado.

Asimismo, reconoce que el actual impulso del cine de autor español tiene que ver con un aumento de los presupuestos y con el apoyo de plataformas, mencionando de forma explícita el papel de Movistar. "Cuanto más presupuesto, más facilidades tienes para hacer la película", apunta, aunque ha matizado que no siempre más dinero implica una mejor obra.

"MI SUEÑO ERA CANNES"

En lo personal, ha definido su presencia en Cannes como "un sueño cumplido" y ha asegurado que, para él, el gran anhelo no son los Oscar, sino el certamen francés. "Os aseguro que mi sueño era Cannes", ha apuntado.

Sorogoyen ha explicado que conocía la selección "desde finales de enero" y que, a diferencia de lo que ocurrió con 'As bestas', película que participó fuera de competición en la sección Cannes Première, esta vez la llamada del director del certamen francés, Thierry Frémaux, llegó "muy rápido". "Creíamos que íbamos a sufrir, como con 'As bestas' que fue una tortura, pero ha sido al revés", ha recordado.

Sobre por qué cree que 'El ser querido' ha sido elegida para competir, el director ha admitido que "evidentemente que esté Javier Bardem ayuda" y ha apuntado también que influye que sea "una película sobre el mundo del cine".