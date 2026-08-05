Susana Abaitua: "La homofobia, el racismo y el machismo ya estaban ahí, pero la extrema derecha lo está legalizando" - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 7 de agosto llega a los cines 'El último mono', película dirigida por Joaquín Mazón que aborda en clave de comedia el auge de la machosfera, el movimiento 'incel' y discursos que promueven la misoginia el odio en internet. Susana Abaitua y Juan Dávila encabezan el elenco del filme dando vida a dos personajes que representan polos opuestos: una feminista empedernida frente a un autodenominado "gurú de la seducción" que comulga con estos valores machistas.

Abaitua relaciona el incremento y normalización de este tipo discursos con el auge de la ultraderecha, pues considera que ha otorgado el respaldo necesario para "quitarse la máscara" a "gente que tenía miedo de decir lo que pensaba". "Creo que la homofobia, el racismo y el machismo siempre han estado ahí, pero que ahora, por desgracia, se están legalizando en partidos de extrema derecha", denuncia la actriz en una entrevista concedida a Europa Press.

"Cada vez hay más gente haciendo apología del odio a las mujeres", afirma la intérprete de 'Un fantasma en la batalla' y 'Patria'. Abaitua señala que, si cada vez se habla más de este fenómeno incel, que promueve abiertamente la misoginia, es porque es una realidad que existe. "Y porque hace mucho ruido. Al final, el odio hace mucho ruido", incide Juan Dávila, cómico y actor en filmes como 'Castigo divino' o series como 'Acacias 38'.

"Por mi parte intento ni siquiera hablarlo mucho porque se genera más ruido del odio que del amor", apunta Abaitua. "Pero no hay que bajar la guardia. Hay que seguir luchando, hay que seguir defendiendo y hay que seguir posicionándose porque no podemos echar para atrás los derechos que hemos ganado a lo largo de estos años y los que nos quedan, porque sí hay una extrema derecha", asegura.

"Al darle importancia le das visibilidad", concuerda Dávila, señalando que el odio "une", lo que explica que haya "mucha gente muy perdida y con mucha inconsciencia que se suma a esos movimientos". "Son gente perdida en el mundo que aprovecha cualquier esperanza, cualquier rayito de luz, que le digan 'la culpa no es tuya, la culpa es de otros' para agarrarse", asegura Joaquín Mazón, director de la película, matizando que "la gente también tiene la responsabilidad de saber qué lee, de tener sentido común". "Creo que es algo que hemos perdido un poco", apostilla.

'EL ÚLTIMO MONO', UNA COMEDIA "SIN FILTROS" Y "POLÍTICAMENTE INCORRECTA"

El director de comedias como 'Cuerpo de élite' o 'La familia Benetón' señala que abordar "lo que está en el boca a boca de la gente" forma parte de "la responsabilidad de hacer películas". "Hemos intentado ser bastante políticamente incorrectos. Lo que no hemos pretendido es agradar a todo el mundo", asegura Mazón. En este sentido, el cineasta señala que el cine ya ha sido "políticamente correcto" hasta un lugar que considera "demasiado conservador", por lo que este viraje hacia una comedia "sin filtros" se perfila como algo natural.

Óscar Lasarte, que en la película interpreta al hermano del protagonista, encarnado por Dávila, describe a este influencer de la machosfera como "un ignorante increíble", señalando que "se aprovecha" de decir lo que personas "en una situación de soledad o de marginalidad, como pueden ser los incel, quiere escuchar". En este sentido, Mazón destaca la importancia de tratar de comprender de dónde viene ese odio y qué lo propicia, a pesar de "no entenderlo ni compartirlo".