'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' recauda 935.000 euros, lidera taquilla y firma el mejor estreno de la saga

Archivo - Fotograma de Tadeo Jones - ATENEO - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La película 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' se ha situado como número uno en la taquilla española el día de su estreno tras sumar 165.000 espectadores y recaudar 935.000 euros.

Así, estas cifras suponen un 30% de la cuota de mercado en su primer día en cines y marcan la mejor apertura histórica de la franquicia, superando el récord previo de espectadores de la entrega original.

El largometraje, que ha logrado casi duplicar los ingresos de la segunda opción en taquilla, se ha lanzado en 412 cines y 570 pantallas en España.

Además, tras su debut en Francia --donde se situó como la sexta cinta más vista--, se proyectará en las próximas semanas en unos 40 países de los cinco continentes de la mano de Paramount Pictures International.

'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' está dirigida por Enrique Gato, con guion de Manuel Burque y Josep Gatell e incorpora novedades en el reparto de voces.

Entre ellas destacan Petra Martínez como la genio de la lámpara y Carlos Latre dando voz a Jeff y Belzoni, personajes que en esta entrega logran hablar con los humanos por primera vez.

En el elenco principal repiten también Óscar Barberán como Tadeo, Michelle Jenner como Sara y Luis Posada como Momia.

En esta nueva aventura, Tadeo y Sara, convertidos en padres de una niña de dos años, deberán viajar por Londres, Grecia y Oriente Medio para frenar a Momia, quien ha pedido un deseo a la lámpara maravillosa para viajar en el tiempo y cambiar la historia.

La producción corre a cargo de Telecinco Cinema, Lightbox Animation Studios, Ikiru Films, Anangu Grup y Tadeo Films AIE, con la participación de Mediaset España y Movistar Plus+.