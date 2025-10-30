'Los tigres', 'Together' y 'A pesar de ti', los últimos estrenos de octubre

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cartelera de este mes de octubre se cierra con el estreno de 'Los tigres', un thriller protagonizado por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, que compartirá salas con la película de terror 'Together' y el drama 'A pesar de tí'. En la sección de comedia y para un público familiar, llega 'Cuerpos locos', protagonizada por Paz Padilla.

'Los tigres', la nueva película del director Alberto Rodríguez, llega a los cines este viernes tras su estreno en el Festival de San Sebastián, donde obtuvo el Premio del Jurado a la Mejor Fotografía. Es un thriller de atmósfera opresiva que recrea el desconocido mundo del trabajo del buzo industrial: una mezcla de buzos, astronautas y fontaneros, que llevan su vocación al extremo. Rodada en alta mar y en entornos subacuáticos en Huelva y Alicante, está protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie. Completan el reparto Joaquín Núñez, José Miguel Manzano Bazalo "Skone", César Vicente y Silvia Acosta.

Dave Franco y Alison Brie interpretan en 'Together' a una pareja en crisis que se muda al campo, donde descubren una cueva con una fuerza sobrenatural. Al beber de su agua, comienzan a sentir transformaciones físicas y emocionales. Una experiencia de body horror intensa e inquietante que critica la codependencia en las relaciones de pareja.

La directora y guionista Ana Murugarren presenta 'Cuerpos locos', una hilarante comedia para toda la familia llena de humor y magia, protagonizada por Paz Padilla. Ana, una niña de diez años, y Sara, su futura madrastra que está a punto de casarse con el padre de la pequeña, se intercambian el cuerpo por una extraña magia que se produce durante un insólito fenómeno metereológico. A partir de este momento, Sara, atrapada en el cuerpo de la niña, deberá quedarse en un campamento rodeada de niños gritones y hiperactivos, mientras que Ana, en el cuerpo de la adulta ejerce de jueza dejando pasmada a toda la judicatura.

'A pesar de ti' es la adaptación cinematográfica de la novela del mismo título de Collen Hoover. La novela se centra en la relación entre una madre y su hija adolescente tras un accidente automovilístico que cambia para siempre la estructura familiar. A diferencia de otras obras de la autora, aquí no hay un "hombre tóxico". El conflicto se enmarca en los secretos revelados y la relación entre generaciones. La producción, dirigida por Josh Boone, cuenta con Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald, Clancy Brown, Sam Morelos, Ethan Costanilla y Luke Pierre Roness en el reparto.

'Esa cosa con alas' es una conmevedora película que narra la vida de un padre de familia que da un giro tas la inesperada pérdida de su mujer. Él y sus dos hijos pequeños tendrán que superar su duelo para recuperar la paz interior y mirar al futuro con esperanza. Benedict Cumberbatch protagoniza la película acompañado de Richard Boxall Henry Boxall Eric Lampaert Sam Spruell Vinette Robinson Jessie Cave Leo Bill Tim Plester.

'Recién nacidas', dirigida por Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne, es un drama belga en el que Jessica, Perla, Julie, Ariane y Naïma viven en un Centro Maternal para madres jóvenes. Son cinco adolescentes que se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y sus hijos.