Torrente y Santiago Segura competirán en los cines en 2026 con Almodóvar, Los Javis, Coixet, Toy Story 5 o Super Mario

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 2026 se presenta como un año cargado de regresos y grandes estrenos en los cines. Santiago Segura volverá a las salas con una nueva entrega de Torrente, más de diez años después del estreno de la última película de la saga.

Santiago Segura, que repite en 2025 como director español más taquillero, coincidirá con 'Torrente presidente' --que se estrenará el 13 de marzo-- con otros grandes cineastas, como Pedro Almodóvar, que prevé estrenar 'Amarga Navidad' el 20 de marzo.

En esta ocasión, el manchego cuenta con el trabajo de Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez. En este nuevo filme, Almodóvar narra la historia de Elsa, una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Según la sinopsis, Elsa encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna.

El año cinematográfico también estará marcado por Los Javis, quienes estrenarán a finales de año 'La bola negra', adaptación de una obra inacabada de Federico García Lorca, y que cuenta en su reparto con Penélope Cruz, Guitarricadelafuente, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau o Glenn Close, entre otros. Por su parte, Isabel Coixet estrenará 'Tres adioses', una coproducción italo-española protagonizada por Alba Rohrwacher y Elio Germano, con estreno en España previsto para febrero de 2026.

Asimismo, también habrá cabida en el cine de 2026 para Rodrigo Sorogoyen, Paco León o Álex de la Iglesia. Por ejemplo, el próximo 30 de enero se estrenará 'Aída y vuelta', una cinta que recupera a los personajes de la serie 'Aída', dirigida por Paco León. En verano llegará 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, prevista para el 28 de agosto, un drama sobre un director de cine que rueda una película con su hija actriz, con Javier Bardem y Victoria Luengo al frente del reparto y guion del propio Sorogoyen junto a Isabel Peña.

El panorama nacional se completa con títulos --algunos sin fecha cerrada-- como 'La cuidadora', de Álex de la Iglesia, rodada en 35 mm con Carmen Maura y Blanca Suárez; 'Calle Málaga', de Maryam Touzani, y protagonizada por Carmen Maura; 'Islas', con Ana Belén en su reparto; o 'Balandrau', con Álvaro Cervantes o Bruna Cusí, entre otros.

GRANDES ESTRENOS INTERNACIONALES

En cuanto a los grandes estrenos internacionales, la animación y las sagas volverán a dominar la cartelera. Pixar regresará con 'Toy Story 5', la nueva entrega de la franquicia más popular de la historia del estudio, que estará en los cines el 19 de junio.

Nintendo y Universal seguirán apostando por su universo cinematográfico con 'Super Mario Bros 2', que volverá a contar con Chris Pratt y Anya Taylor-Joy en el doblaje original, y que está prevista que se estrene en Estados Unidos el 3 de abril.

Hollywood apostará por reforzar sus universos de superhéroes y ciencia ficción con producciones como 'Avengers: Doomsday', nueva película del universo Marvel incluida en el calendario de 2026, que también traerá a las salas 'Spider-Man: Brand New Day', con Tom Holland en el reparto. Por su parte, DC contará con 'Supergirl: Woman of Tomorrow', basada en el cómic homónimo e integrada en la nueva etapa del DCU. Junto a ellas figuran propuestas como 'The Mandalorian & Grogu', salto al cine del fenómeno televisivo de Star Wars.

A estos títulos se sumarán un título ilustre como 'El Diablo viste de Prada 2', dirigida de nuevo por David Frankel y con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. La cinta tiene previsto su estreno el 1 de mayo de 2026 en salas estadounidenses, casi veinte años después de la primera película.

A mediados de julio está prevista 'La Odisea' (The Odyssey), la nueva superproducción de Christopher Nolan basada en el poema de Homero, escrita, dirigida y producida por él mismo y protagonizada por un reparto coral que incluye a Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o o Robert Pattinson, con estreno previsto el 17 de julio de 2026.

En el terreno de la ciencia ficción, Denis Villeneuve culminará su trilogía con 'Dune 3', cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026, mientras que entre los títulos de prestigio se encuentra 'Hamnet', drama histórico dirigido por Chloé Zhao y protagonizado por Jessie Buckley y Paul Mescal que, tras su recorrido festivalero en 2025, se lanzará en cines del Reino Unido el 9 de enero de 2026 y en España el 23 del mismo mes.