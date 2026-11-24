Archivo - Imágenes de las estatuas y la exposición fotográfica conmemorativa de los Premios Goya en las calles de Granada. A 8 de enero de 2025 en Granada, (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 232 películas españolas estrenadas en España entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 aspiran a la 41 edición de los Premios Goya, de los cuales 139 son de ficción, 85 son documentales y 8 son de animación, según ha anunciado este martes la Academia de Cine.

Asimismo, de las 232 películas inscritas a los Premios Goya 2027, 75 son óperas primas. En cuanto a los guiones inscritos, 145 son originales y 44 adaptados. También concurren este año 19 filmes europeos y 19 largometrajes iberoamericanos -cifra récord en la categoría-, películas que en ambas categorías han sido escogidas por sus respectivos países.

El listado de cortometrajes que podrán ser nominados a la 41 edición asciende a 45 títulos. Se trata de 15 cortometrajes de ficción, 15 documentales y 15 de animación.

Entre las curiosidades de las inscripciones destaca la participación de Milo Quifes y Guitarricadelafuente en la categoría de Mejor Actor Revelación, mientras que Miguel Bernardeau y Carlos González competirán en Mejor Actor de Reparto. En Mejor Actor Protagonista figuran, entre otros, Berto Romero ('5 minutos más'), Paco León ('Aida y vuelta'), Leonardo Sbaraglia ('Amarga Navidad'), José Mota ('Arriba Tutto'), Hugo Silva ('Cada día nace un listo'), Willem Dafoe ('El anfitrión') o Antonio de la Torre ('Sacamantecas').

En categoría femenina protagonista, Belén Cuesta ('5 minutos más'), Bárbara Lennie ('Amarga Navidad'), Carmen Machi ('Aida y vuelta'), Carmen Maura ('Calle Málaga'), Adriana Ozores ('Despues de Kim'), Aina Clotet ('Viva') o Natalia Verbeke ('Laponia') aparecen en esta lista entre otras.