El último Festival de Rebordinos arranca con un 'Rebor, te queremos' y un alegato contra los "genocidios"

El actor Orlando Bloom (i) entrega el Premio Donostia al director Werner Herzog (d) durante el inicio de la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, a 18 de septiembre de 2026, en San - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 18 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Francisco Serrano) -

El Festival de San Sebastián ha inaugurado este viernes su 74 edición con una gala marcada por el cariño a José Luis Rebordinos, que afronta su última edición al frente del certamen, y por un alegato en defensa de la libertad o la memoria y en la que se ha pedido el fin de los "genocidios", con una mención especial a Gaza y un mensaje de solidaridad con los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, "amenazados por el gobierno israelí".

"Nos sumamos a las muchas voces que piden poner fin a los genocidios, en Gaza continúa uno, a las rupturas unilaterales de las reglas del orden internacional, a los saqueos colonialistas, a la violencia machista, a las guerras crueles que violan sistemáticamente los derechos humanos", han señalado las presentadoras de la gala Fariba Sheikhan y Mariona Terés.

Uno de los momentos centrales de la gala ha sido la entrega del Premio Donostia al cineasta alemán Werner Herzog, que ha recibido el galardón de manos del actor Orlando Bloom, con quien ha presentado este viernes su nueva película 'Bucking Fastard'.

Bloom ha definido a Herzog como uno de los cineastas que "te hacen ver el mundo de otra manera" y ha destacado su "increíble curiosidad", así como su capacidad para explorar "lo extremo de la naturaleza, los extraños recovecos del comportamiento humano o los límites entre la realidad y la ficción".

"Werner siempre ha concebido el cine como una aventura", ha señalado el actor, que ha destacado que detrás de sus obras existe "una pregunta genuina" y una necesidad de comprender aquello que después muestra al público.

Herzog ha agradecido el galardón y, especialmente, que se lo haya entregado Bloom, al que ha definido como "una leyenda viviente" y "un tesoro del cine". El director ha aprovechado su intervención para reivindicar su vínculo con el País Vasco, que se remonta a su película 'Aguirre, la cólera de Dios' (1972), y ha recordado un viaje que realizó a pie a través de los Pirineos.

"Estoy orgulloso de poder estar aquí, con su cultura y con la lengua que tienen, que es increíble y que es anterior a todas las lenguas de Europa. Vosotros llegasteis aquí decenas de millares de años antes de que los indoeuropeos empezasen a adentrarse en Europa. Fuisteis los primeros", ha afirmado.

El cineasta también ha hablado de su fascinación por la cultura vasca y por los bertsolaris, a los que ha descrito como integrantes de un "pueblo de poesía". "Yo los veo y no sé de qué están hablando, pero sí que siento que hay una comunidad y me siento parte de ella. Se trata de un país, de un pueblo de poesía. Y yo recibo este galardón de los poetas", ha celebrado.

"REBOR, TE QUEREMOS"

Las muestras de cariño y reconocimiento por el trabajo realizado por José Luis Rebordinos ha sido recurrente durante la gala, que ha durado alrededor de una hora y que ha estado presentado por las actrices Fariba Sheikhan y Mariona Terés.

Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando ha aparecido en el escenario la actriz Cayetana Guillén-Cuervo, quien ha decidido saltarse el guión y el protocolo, como ella misma ha confesado, para agradecer a Rebordinos su "actitud, bonhomía calidad humana" que han trascendido a lo profesional.

"Rebor, te queremos. Gracias", ha proclamado ante los aplausos del público y ante un José Luis Rebordinos que se le ha podido ver visiblemente emocionado.

El reconocimiento al director del Festival también ha aparecido en el discurso de la entrega del Gran Premio Fipresci 2026, que ha ido a parar a la película 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson. El galardón ha sido recogido por el vicepresidente de Warner España, Carlos Prada. "Tu contribución ha sido fundamental para que este Festival Internacional de Cine de San Sebastián sea, no sólo uno de los grandes festivales de cine, sino también una referencia cultural reconocida y respetada en todo el mundo", ha afirmado.

Durante la gala se ha dedicado un 'in memoriam' a personalidades relacionadas con el cine que han fallecido en el último año. El Festival ha dedicado la gala de inauguración a la memoria de Agustina Chiarino, Ignasi Camós, José Antonio Félez, José Luis Cienfuegos y Jeremy Thomas.

LIBERTAD E IGUALDAD

Asimismo, en la gala se ha reivindicado el papel del cine como espacio para defender "la igualdad, la diversidad y la libertad". "Un festival de cine no solo es la oportunidad de mostrar grandes películas al mundo. Un festival también es uno para defender los valores de la forma de vivir, la igualdad, la diversidad y la libertad, que deberían ser siempre las grandes protagonistas", se ha señalado Mariona Terés.

En este sentido, ambas presentadoras han recordado las amenazas que han sufrido por parte del gobierno israelí los cineastas Yuval Abraham y Rachel Szor, creadores del documental 'Naza', que participa en la sección Perlak, quienes están "amenazados por el Gobierno israelí". "Nos solidarizamos con ellos", ha indicado Fariba Sheikhan, que ha citado una frase del poeta iraní Rumi.

"No digas que todos están en guerra, (no digas) que puede aportar mi paz. Tú no eres uno, eres miles. Enciende tu propia luz", ha subrayado. Posteriormente, la comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, ha defendido la libertad de expresión y la capacidad del cine para abordar cuestiones incómodas, recuperar la memoria y cuestionar los relatos establecidos. "El cine muestra, desvela, sorprende, asusta, conmueve, mueve. Por eso es tan peligroso", se ha reivindicado.

"¿Por qué el franquismo quiso hacer desaparecer Canciones para después de una guerra', de Basilio Martín Patino? ¿Por qué Trump intentó frenar la distribución de 'The Apprentice'? ¿Por qué Irán encarcela a Jafar Panahi? ¿Por qué Milei desmantela el cine argentino? ¿Por qué Israel amenaza con retirar la nacionalidad a los directores de Naza?", se ha cuestionado.

También ha destacado el trabajo para localizar los cuerpos de las personas cuyos familiares continúan reclamando su recuperación en Cuelgamuros y el ciclo 'Jóvenes, Cine, Memoria y Democracia', organizado con motivo de los 50 años de libertad y democracia en España. "No basta con recuperar. Decía Lorca, hay que recordar hacia mañana", ha señalado Gustrán.

Por último, se ha presentado al jurado de la Sección Oficial, presidido por el cineasta estadounidense Ira Sachs e integrado por Kenji Kawamura, Catherine Paillé, Alice Braga, Patricia López Arnaiz, Bill Skarsgard y Mike Goodridge.

En su intervención, Sachs ha destacado especialmente el momento que atraviesa el cine español y la "energía" y el "sentido de comunidad" que ha encontrado entre sus cineastas. El director ha asegurado que la prueba de ello es "la calidad de las películas españolas que se han presentado este año en Cannes y en las salas de cine del mundo".

"Asistimos al renacimiento de un cine español genuinamente local, caracterizado por obras audaces y profundamente personales", ha destacado Sachs, que ha considerado "inusual" este fenómeno en Estados Unidos. "Desde luego no se ve ni en Nueva York ni en ningún lugar de Estados Unidos", ha criticado antes de defender que "no se puede separar el cine español del Festival", cuyas historias considera "unidas y entrelazadas".