Urtasun agradece la acogida de Barcelona a los Goya "en un año extraordinario para el cine español y catalán"

El equipo de la película 'Maspalomas' posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Los galardones son otorgados de manera - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha agradecido la acogida de Barcelona, donde se celebra este sábado 28 de febrero, la 40 edición de la gala de los Goya, "en un año extraordinario para el cine español y catalán".

"Agradecer muchísimo la acogida de Barcelona en un año extraordinario para el cine español y también para el cine catalán. Desear muchísima suerte a todas las películas y decirles que estamos ante un momento extraordinario del cine español con unos proyectos extraordinarios y también, evidentemente, con esa nominación para los Oscars de 'Sirat'", ha asegurado el ministro a su llegada a la alfombra roja, momentos antes del inicio de la gala de los Goya.

En este sentido, Urtasun ha manifestado que el cine español está "ante un momento extraordinario". El ministro ha estado acompañado de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que también ha destacado "la carrera por los Oscar" de 'Sirat'.

"Es algo maravilloso que nuestro país pueda hacer esa fiesta aberta a un mundo", ha ensalzado Díaz que ha recordado el proyecto del Real Decreto-ley que propone actualizar el Estatuto del Artista. "Tenemos una relación laboral que ya es propia del siglo XXI", ha destacado.